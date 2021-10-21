谷歌 Alphabet 旗下的 Wing 项目在美国得州发布新型无人机配送模式

北京时间 10 月 21 日早间消息，据报道，谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Wing 在周三表示，沃尔格林（Walgreens）将使用其新型无人机从得克萨斯州的一家商店送货，这是该公司在美国主要城市地区首次使用此类车辆。

Wing 表示，它将在达拉斯-沃斯堡地区（ Dallas-Fort Worth）的沃尔格林商店的停车场启动这个项目，为弗里斯科市（Frisco）和小榆树镇（Little Elm）的部分地区提供送货服务。在此之前，无人机送货项目都是在美国较小的城镇开展的。

Wing 表示：“这些飞行器被放在作为小型机库的小型集装箱里，使每家商店能够从其停车场、屋顶或邻近建筑物的小空间快速而方便地部署一个小型专用无人机队。”

Wing 表示，沃尔格林的员工将处理订单，并将包裹装入送货无人机。

该公司还表示，自 6 月以来，他们一直在沃斯堡的一个无人机测试设施进行测试飞行，并将在未来几个月预计在那里推出商业服务，该公司说这将是“在美国主要城市地区的第一个此类服务”。

多家公司一直在竞相组建无人机队，以加快货物配送速度，一些企业推出了新的试点项目，例如联合包裹服务公司（UPS.N）就使用无人机运送处方，沃尔玛也会使用无人机运送杂货。

美国有超过 170 万架无人机注册在案，以及 24.9 万名获得 FAA 认证的远程飞行员。

今年 4 月，联邦航空管理局（FAA）的最终规则正式生效，允许小型无人机在人群的上空和夜间飞行，这是朝着它们最终用于广泛的商业交付迈出的重要一步。