特斯拉要求印度减税，不然没法卖车，遭当地厂商反对

10 月 21 日消息，四名消息人士表示，特斯拉要求印度总理办公室在公司电动汽车进入印度市场前降低进口税，这一要求遭到了一些印度当地汽车制造商的反对。

特斯拉希望今年开始在印度销售电动汽车，但表示印度进口税率是世界上最高的。特斯拉要求减税的请求遭到了几家印度本土企业的反对。它们表示，此举将影响到印度制造业。

据四名知情人士透露，包括特斯拉印度政策主管曼努吉・库拉纳 (Manuj Khurana) 在内的特斯拉高管与印度总理办公室官员上月举行了一次闭门会议。特斯拉在会上提出减税的相关要求，称印度税额太高。

据一位消息人士称，在印度总理办公室举行的这次会议上，特斯拉表示，印度当前的关税结构不会使特斯拉在印度开展业务“可行”。

目前印度对价格 4 万美元或以下的电动汽车征收 60% 的进口税，对价格超过 4 万美元的电动汽车征收 100% 的进口税。分析人士表示，以这样的税率来看，特斯拉电动汽车对印度潜在买家来说过于昂贵，可能会限制销量。

三位消息人士称，特斯拉还单独提出公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk ）和印度总理会面的要求。

印度总理办公室和特斯拉方面都没有回应置评请求。

目前还不清楚印度总理办公室官员具体是如何回应特斯拉要求的。但四名消息人士称，印度政府内部对特斯拉提出的要求存在分歧。一些官员希望特斯拉考虑减免进口税之前，先致力于在印度当地生产电动汽车。

消息人士补充称，印度政府也担忧特斯拉对当地汽车行业的冲击。

塔塔汽车 (Tata Motors) 等印度公司表示，向特斯拉让步不利于印度推动制造电动汽车的计划。塔塔汽车最近刚刚从包括 TPG 在内的投资者那里筹集到 10 亿美元，以促进印度当地电动汽车的生产。

一位直接了解印度政府想法的消息人士表示：“如果特斯拉是唯一一家电动汽车制造商，提出降低关税的要求还好说。但还有其他企业。”

印度交通部长本月表示，特斯拉应该在印度当地生产电动汽车并销售。但特斯拉表示，公司首先想尝试销售进口电动汽车。

马斯克今年 7 月份在个人社交媒体上表示，“如果特斯拉能够在进口电动汽车业务上取得成功，那就有可能在印度建厂。”

印度高端电动汽车市场仍处于起步阶段，充电基础设施稀缺。印度去年总共售出 240 万辆汽车，只有 5000 辆是电动汽车。

一位印度政府官员则表示，短时间内降低关税，为特斯拉进入印度市场铺平道路，可能有助于“提升印度的投资者友好形象和绿色环保信誉”，同时也会吸引更多投资。