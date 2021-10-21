特斯拉宣布将在所有标准续航版车型中使用磷酸铁锂电池，专家称更稳定也更安全

IT之家 10 月 21 日消息，根据外媒 CNBC 报道，特斯拉于北京时间周四在其第三季度投资者会议上表示，特斯拉正在改变其标准续航版车型所使用电池的化学成分。

标准续航版车型即将使用磷酸锂铁（LFP）电池来取代之前的三元锂电池，而长续航版车型则会继续使用三元锂电池。此举可能是特斯拉提高汽车利润率的一种方式，同时又可以避免销售价格的上涨。在此前，特斯拉因一直频繁的车辆售价调整而受到批评。特斯拉已经在其位于上海的超级工厂生产使用磷酸锂铁电池的汽车，并在中国、亚太地区和欧洲销售。

材料研究员兼顾问 Roskill 称，中国普遍提倡使用这种类型的电池。同时特斯拉指出，大约 95% 的磷酸锂铁电池是在中国生产制造的。

今年 9 月，特斯拉向美国的 Model 3 车型预订者询问他们是否可以接受使用磷酸锂铁电池的 Model 3，而不是特斯拉之前在北美销售所使用的三元锂电池车型。“使用磷酸锂铁兼并好处和坏处，”Guidehouse Insights 首席分析师 Sam Abuelsamid 表示：“因为不需要镍或钴所以它的价格更便宜。同样因为其化学性质稳定，所以也更安全。”

但磷酸锂铁电池同样有一个重要的缺点就是它的的电能储存密度较低，意味着与其他种类电池相比，在相同的重量下，它的续航能力更差。Abuelsamid 表示，寒冷气候对磷酸锂铁电池的影响相较于其他材料的电池更大。并认为特斯拉这次的举措“可能是一个明智的想法，因为此次举措特斯拉可能不会去降低电动车的价格，还会提高特斯拉的利润。”

据分析师称，其他汽车制造商，如福特汽车和大众汽车，已经有兴趣在一些低价格的电动车中去使用磷酸铁锂电池，这对不需要长时间续航能力的车辆（如快递送货车）特别有吸引力。

Snow Bull Capital 首席执行官 Taylor Ogan 长期以来一直看好特斯拉，并评论：“磷酸锂铁电池更便宜也更安全。使用了这种化学成分，车主可以将车辆的电池电量充到 100%，还不用担心电池的老化问题，并且这些电池很容易回收。采购制造这种电池的原材料也很容易，这就是为什么现阶段的磷酸锂铁电池基本完全由中国生产，并适用于所有符合标准范围内的新能源汽车。”

IT之家了解到，中国两家磷酸铁锂电池龙头企业分别为宁德时代新能源和比亚迪，此前特斯拉已经与宁德时代新能源对外宣布两者已经签署了锂电池的采购协议。

特斯拉没有提供有关这次大规模使用磷酸锂铁电池的更多细节，只是在资料中声称正在“全球范围内转向使用磷酸铁锂电池”。对于以上信息，特斯拉方面没有立即进行回应和评论。