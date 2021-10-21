特斯拉将继续扩大上海超级工厂产能，营业利润率 14.6% 创历史新高

IT之家 10 月 21 日消息，今日特斯拉公布了 2021 财年第三季度财报。该公司当季营收 137.6 亿美元（约 879.26 亿元人民币），每股盈利 1.63 美元（约 10.42 元人民币）。特斯拉表示，第三季度创造了多项纪录，获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利。此外，第三季营业利润率为 14.6% ，创造了历史新高。

▲ 特斯拉上海超级工厂

官方表示，由于产品销售组合持续转向定价更低的车型，以上盈利水平是在第三季度平均售价同比下降了 6% 的基础上实现的。营业利润率的提升，得益于公司持续降低成本且降幅大于平均售价降幅。

特斯拉称，电动汽车需求仍处于结构性转变中。

虽然弗里蒙特工厂过去 12 个月生产的汽车比以往任何一年都多，但我们相信仍有继续提升的空间。此外，我们正继续扩大上海超级工厂的产能，并在得州和柏林超级工厂建设新的产能。

与此同时，半导体短缺、港口拥堵和重复出现的停电等各种各样的挑战，持续影响着特斯拉保持工厂全速运行的能力。但是供应链、工程和生产团队一直在灵活地应对这些全球挑战。

IT之家了解到，以下为特斯拉第三季度的部分财务数据：

现金

第三季度减去资本性支出后的营运现金流（自由现金流）为 13 亿美元

第三季度净债务和融资租赁负债减少 15 亿美元

第三季度现金及现金等价物总计为 161 亿美元，减少 1.64 亿美元

盈利

第三季度 GAAP 营业利润为 20 亿美元，营业利润率为 14.6%

第三季度 GAAP 净利润为 16 亿美元，非 GAAP 净利润（未计股份支付费用）为 21 亿美元

第三季度 GAAP 汽车毛利率为 30.5%（扣除积分收入后为 28.8%）

运营