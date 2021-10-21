俄罗斯卫星坠入大气层成火球

10 月 21 日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，俄罗斯部署失败的侦察卫星 Kosmos-2551 坠入地球大气层，美国中部地区许多观察者目击到天空中燃烧的火球。

到目前为止，美国流星协会 (AMS) 已经收到了 80 多份关于这起事件的目击报告，从南部田纳西州到北部密歇根州。AMS 发布了许多观测者拍摄的图像和视频，包括天文学家克里斯・约翰逊 (Chris Johnson) 拍摄的 27 秒视频，显示类似流星的火球在密歇根州格雷奥特堡上空划过的场景。

图：2021 年 10 月 20 日，天文学家克里斯・约翰逊从密歇根州格雷奥特堡捕捉到俄罗斯报废卫星进入大气层后变成火球的画面

哈佛-史密森天体物理中心的天文学家和卫星追踪者乔纳森・麦克道尔（Jonathan McDowell）称：“凌晨 12 点 43 分，Kosmos-2551 经过我所在区域上空，这在太空军给出的重返大气层时间窗口内。所以我得出结论，这颗火球就是 Kosmos-2551。”

Kosmos-2551 是俄罗斯于 9 月 9 日发射的侦察卫星，但升空不久之后就部署失败了。自发射以来，这颗卫星没有调整过轨道。Kosmos-2551 被预计将于 10 日重新进入地球大气层，这项预测被证明差了不到一个小时。

Kosmos-2551 坠入地球可能不会威胁到任何地面上的人。麦克道尔在推文中说，这颗卫星“被认为只有 500 公斤重，预计不会有碎片到达地面”。

图：2021 年 10 月 20 日，卫星追踪者提供的 Kosmos-2551 轨道轨迹和返回点示意图

太空垃圾坠入地球大气层变成火球的场景虽然很壮观，但并不是特别罕见。去年，在发射一颗俄罗斯军用卫星期间，联盟号火箭的第三级重返大气层，在澳大利亚部分地区可以看到天空的巨大火球。

随着人类将越来越多的卫星送入轨道，这类事件将变得越来越常见。这股卫星热潮令许多专家担忧，他们强调，需要采取行动确保太空垃圾的问题不会失控。