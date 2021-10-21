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iPhone 13/Pro、MacBook Pro 2021 发布，外界认为自 Jony Ive 离职后苹果设计出更多“功能性”产品

2021/10/21 8:58:15 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 10 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，彭博社记者 Alex Webb 发布专栏观点称，自前设计总监 Jony Ive 于 2019 年离开苹果公司以来，苹果的产品设计已经有所改善。

Alex Webb 认为，自 Jony Ive 离职后，苹果公司重新强调了“功能”而非“形式”。例如，虽然之前用于 Apple TV 的 Siri 遥控器设计很容易让人不小心颠倒拿起遥控器，但新的 Siri 遥控器在今年 5 月发布，设计有所改进，增加了 TV 电源和静音按钮。

IT之家获悉，本周还有新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 2021 款机型发布，其特点是苹果在 2016 年取消的几个端口回归，包括一个 HDMI 端口，一个 SD 卡插槽和 MagSafe 磁吸快充端口。功能大于形式在这里当然适用，因为新的 MacBook Pro 机型比上一代机型略厚且重，但获得了许多专业用户喜欢的扩展连接。

Alex Webb 认为，iPhone 12iPhone 13 系列型号的直角平边也将功能置于形式之上，他认为以前的 iPhone 上的弧形边缘使得设备在侧面朝下掉落时，显示屏更容易破裂。

Alex Webb 写道：

“有时听取客户的意见是有好处的，特别是当从功能转向形式的时候。毕竟，如果专业客户 —— 建筑师、音乐家、电影制作人 —— 不能将他们的笔记本电脑插入外部显示器，你很可能会失去他们。而专业用户有能力支付对苹果来说更有利可图的顶级设备。”

Alex Webb 承认，也许这些设计上的变化至少有一部分会在 Jony Ive 手下发生，但他最终觉得理念已经发生了变化。

“我们还认为值得注意的是，Jony Ive 在离开之前可能参与了上述一些产品的设计，甚至可能在离开之后，因为苹果宣布它仍将是 Jony Ive 独立设计公司 LoveFrom 的主要客户。苹果公司表示，Jony Ive 参与了去年 4 月发布的彩色 24 英寸 iMac 的设计，这是在他离开公司一年多以后。”

当然，正如 Alex Webb 所指出的，如果没有 Jony Ive，今天的苹果将不一样，Jony Ive 是一位备受尊敬的创意人士，他帮助设计了苹果公司一些最具代表性的产品，从 iMac 和 iPod 到 iPhone 和 iPad

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关键词：苹果MacBook ProiPhone 13

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