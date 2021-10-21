iPhone 13/Pro、MacBook Pro 2021 发布，外界认为自 Jony Ive 离职后苹果设计出更多“功能性”产品

IT之家 10 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，彭博社记者 Alex Webb 发布专栏观点称，自前设计总监 Jony Ive 于 2019 年离开苹果公司以来，苹果的产品设计已经有所改善。

Alex Webb 认为，自 Jony Ive 离职后，苹果公司重新强调了“功能”而非“形式”。例如，虽然之前用于 Apple TV 的 Siri 遥控器设计很容易让人不小心颠倒拿起遥控器，但新的 Siri 遥控器在今年 5 月发布，设计有所改进，增加了 TV 电源和静音按钮。

IT之家获悉，本周还有新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 2021 款机型发布，其特点是苹果在 2016 年取消的几个端口回归，包括一个 HDMI 端口，一个 SD 卡插槽和 MagSafe 磁吸快充端口。功能大于形式在这里当然适用，因为新的 MacBook Pro 机型比上一代机型略厚且重，但获得了许多专业用户喜欢的扩展连接。

Alex Webb 认为，iPhone 12 和 iPhone 13 系列型号的直角平边也将功能置于形式之上，他认为以前的 iPhone 上的弧形边缘使得设备在侧面朝下掉落时，显示屏更容易破裂。

Alex Webb 写道：

“有时听取客户的意见是有好处的，特别是当从功能转向形式的时候。毕竟，如果专业客户 —— 建筑师、音乐家、电影制作人 —— 不能将他们的笔记本电脑插入外部显示器，你很可能会失去他们。而专业用户有能力支付对苹果来说更有利可图的顶级设备。”

Alex Webb 承认，也许这些设计上的变化至少有一部分会在 Jony Ive 手下发生，但他最终觉得理念已经发生了变化。

“我们还认为值得注意的是，Jony Ive 在离开之前可能参与了上述一些产品的设计，甚至可能在离开之后，因为苹果宣布它仍将是 Jony Ive 独立设计公司 LoveFrom 的主要客户。苹果公司表示，Jony Ive 参与了去年 4 月发布的彩色 24 英寸 iMac 的设计，这是在他离开公司一年多以后。”

当然，正如 Alex Webb 所指出的，如果没有 Jony Ive，今天的苹果将不一样，Jony Ive 是一位备受尊敬的创意人士，他帮助设计了苹果公司一些最具代表性的产品，从 iMac 和 iPod 到 iPhone 和 iPad。