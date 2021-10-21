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微软 Win11 子系统安装运行安卓 App 快速体验视频：性能良好，内存占用可控，可调整窗口大小

2021/10/21 9:47:09 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 10 月 21 日消息，微软今天面向 Windows 11 Beta 通道用户开放了安卓子系统的运行环境需求，官方介绍了如何通过亚马逊 App Store 应用商店在 Windows 11 中运行安卓应用的方法。

  • 确保你的电脑已经加入了 Windows Insider Beta 频道，并符合微软的最低系统要求（Build 22000.xxx series builds）。

  • 安装微软商店的最新更新。

  • 访问此链接并安装亚马逊应用商店。按照屏幕上的指示操作。

  • 启动亚马逊应用商店，并安装任何列出的安卓应用。

  • 在你的“开始”菜单中找到这些应用，并像普通的 WIndows 应用那样启动它。

Windows 11 最令人期待的功能终于来了。现在可以通过亚马逊应用商店和 Windows Subsystem for Android 在 Windows 11 中运行 Android 应用。onMSFT 还带来了上手演示视频。

第一步：满足要求

首先，你需要考虑微软对在 Windows 11 中运行 Android 应用程序的要求。这些都是很基本的。在目前的状态下，你需要成为一名 Windows Insider，其 Windows 11 电脑已加入 Windows Insider 计划 Beta 频道。这意味着你的电脑需要满足 Windows 11 的最低系统要求。其他要求如下：

  • 你可能需要为 PC 的 BIOS/UEFI 启用虚拟化功能。

  • 确保你正在运行微软商店 22110.1402.6.0 或更高版本。你可以通过进入微软商店并点击“获取更新”按钮来检查商店应用的更新。

  • 你的电脑地区必须设置为美国地区。

  • 你还需要有一个美国亚马逊账户来使用亚马逊应用商店。

微软提到，它首先向 Beta 频道内部人员开放了 Windows 11 中的安卓应用，因为重点是“现在发布了 Windows 11 版本上提供安卓子系统第一个预览版”。如果你是 Dev 频道的 Windows Insider，你需要重置电脑以获得 Windows 11 的 Beta 测试版。安卓子系统将在以后发展过程中出现面向 Dev 推出。

微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）

第二步：安装亚马逊应用商店

一旦你确认符合微软的要求，你就可以在 Windows 11 中安装亚马逊应用商店。要做到这一点，在 Windows 11 的微软商店中搜索它。它应该会显示出来。如果没有，请尝试更新你的商店版本。你也可以点击这里，直接进入亚马逊应用商店。

一旦安装了亚马逊应用商店，它会启动自己的设置。IT之家获悉，该设置将检查你的电脑，并在后台安装 Windows Subsystem for Android。让这个过程完成。这可能需要几分钟时间，这取决于你的电脑速度。

第三步：启动亚马逊应用商店，并安装应用程序

安装了亚马逊应用商店后，你现在可以直接安装安卓 App。只需在亚马逊应用商店中搜索可用目录，或搜索你的应用。你可以点击一个应用列表，然后点击安装按钮进行安装。该应用将被下载，你将能够通过进入“开始”菜单来启动它。目前，有 50 个应用程序选择，但微软说更多的应用程序正在路上。

上手印象

onMSFT 表示，虽然目前的应用选择不是最棒的，但可用的应用表现非常好。他们尝试了 Kindle 应用程序，以及 Subway Surf，并在后台使用其中一个。这些应用程序没有锁定或冻结，但确实注意到 Windows 安卓子系统占用了大量内存。在 16GB 的可用内存中，它占用了接近 2GB。不过，看到 Windows 能够处理和调整这些应用程序的大小和窗口，体验仍然令人印象深刻，特别是由于是在虚拟机和模拟转换环境下运行的。

Windows 安卓子系统仍有改进的余地，我们希望应用程序的选择可以变得更好。我们还希望支持侧载其他在亚马逊应用商店中以外的安卓应用。

微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）

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关键词：微软安卓Win11

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