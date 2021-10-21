罗技推出 POP 泡泡双模无线鼠标：圆润多彩，续航 24 个月

IT之家 10 月 21 日消息，根据IT之家网友投稿，罗技于 10 月 20 日发布了 POP“泡泡”双模无线鼠标。这款产品拥有小巧圆润的造型，对称式设计，其特点是通过鼠标上的快捷键可以在聊天时发送表情包，同时兼容 Windows 和 macOS 系统。

罗技此款鼠标与此前发布的 POP 泡泡无线机械键盘相匹配，后者售价 549 元，提供自定义表情包按键。

这款鼠标支持通过 Logitech Options 软件，为按键设置表情包快捷键，同时可以设置其它功能，如麦克风静音、截屏等。对比罗技 M170 鼠标，这款产品左右按键的噪音降低了 90%。

IT之家了解到，罗技 POP 鼠标搭载 Smart Wheel 滚轮，支持无段落滚动，便于快速浏览长页面。

连接性能方面，罗技 POP 鼠标支持蓝牙、2.4G 双模连接，支持同时连接三台设备，使用底部的按键可以切换。官方表示，鼠标搭配 Flow 软件，就可以跨设备复制粘贴，传送图片、文本、文件等，兼容 Windows、macOS、iPad OS、Chrome OS 系统。

鼠标的 2.4G 连接，使用的是罗技最新的 Bolt 接收器。这款接收器使用安全性更高的无线协议，同时抗干扰能力更强。

IT之家了解到，罗技 POP 鼠标续航时间长达 24 个月，具有自动休眠省电技术。目前这款鼠标的零售价未知，搭载键盘的“电幻粉”礼盒套装，售价 799 元。