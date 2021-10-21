1999 元，苹果 AirPods Pro（带 MagSafe 充电盒）国行开始销售

IT之家 10 月 21 日消息，10 月 19 日凌晨，苹果在“来炸场”发布会上推出了新的 AirPods 3 无线耳机。AirPods 3 包括新的 MagSafe 充电盒，而苹果同时也推出了带有 MagSafe 充电盒的 AirPods Pro。现在，这款带有 MagSafe 充电盒的 AirPods Pro 国行版也开始在苹果中国官网商店中销售了。

推特用户 Nikolaj Hansen-Turton 公布了全新的 AirPods Pro 与 MagSafe 充电盒。正如你在图片中看到的，盒子显示该产品是 AirPods Pro 升级版本。

与之前的版本不同，你可以用 MagSafe 充电器充电，通过磁吸力，新的 AirPods Pro 保持与充电器的连接。

IT之家获悉，苹果在发货这些新的 AirPods Pro 时使用的还是旧版固件。几周前，苹果为所有 AirPods Pro 型号推出了 4A400 版本的固件。

除了 MagSafe 充电盒之外，AirPods Pro 仍然和以前一样。它具有 H1 芯片、主动降噪和通透模式，支持空间音频，一次充电可听 5 小时。

下面是苹果 AirPods Pro 官网概述：

妙得不同凡响

AirPods Pro 具备主动降噪功能，让一切入耳更沉浸；带来通透模式，让周围的环境声可以被听到；还可选耳塞尺寸，让你一直戴着都舒服。和 AirPods 一样，AirPods Pro 能同你的 iPhone 或 Apple Watch 巧妙地配对连接，而且从充电盒中一取出便可开始使用。

主动降噪

AirPods Pro 是一款极其轻盈的降噪耳机，它可阻隔环境噪音，让你专注于正在聆听的内容。AirPods Pro 运用两个麦克风，包括一个外向式麦克风和一个内向式麦克风，实现出众的降噪效果。主动降噪功能会根据你耳部的几何结构和耳塞的贴合度持续进行调节，从而消减环境噪音，让你能全情投入到音乐、播客和通话之中。

通透模式

AirPods Pro 切换至通透模式后，可允许外部声音进入，让你能听到并融入周围的环境之中。外向式和内向式麦克风相互配合，使 AirPods Pro 能够取消硅胶耳塞的隔音效果，这样当你在与身边的人聊天时，一切听起来、感觉起来都会很自然。对话增强功能使 AirPods Pro 专注于你面前谈话对象的声音，让你在嘈杂环境中与人面对面谈话时，可以更清楚地听到他们在说什么。

耳塞尺寸可选

AirPods Pro 随附富有弹性的硅胶耳塞，共有三种不同尺寸可选，方便你更好地调节佩戴贴合度。得益于内部锥形设计，耳塞能贴合你的耳形，使 AirPods Pro 可以始终牢牢戴在耳中，并通过极高的密合度来实现出众的降噪效果。

MagSafe 充电盒

配合 MagSafe 充电盒使用，电池续航超过 24 小时。充电时，只要将充电盒吸附上 MagSafe 充电器或放在无线充电器上即可。如果手边没有无线充电器，也可通过闪电端口进行充电。

卓越音质

定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。效率超凡的高动态范围放大器，可呈现纯净清澈的声音，并延长电池续航。自适应均衡功能可根据你的耳形自动调整音乐播放，带给你细腻一致的聆听体验。

更多妙处

Apple 设计的 H1 芯片大大降低了音频延迟。耳机柄上的力度感应器，让你能轻松控制音乐播放和通话，并可在主动降噪与通透模式之间切换。有了 Siri 信息播报功能，你可以让 Siri 通过 AirPods 为你读出信息的内容。借助音频共享功能，你和好友还能用两副 AirPods 一起欣赏同一音频，方便你分享各种游戏、电影和音乐。

点击访问：苹果中国官方在线商店