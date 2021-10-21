蔚来回应开封换电站遭强拆：将与当地优势资源强强合作，近期迁址重建

IT之家 10 月 21 日消息，蔚来今日发布关于开封换电站建设相关进展的说明，就 10 月 20 日蔚来开封开元广场换电站建设运营相关事宜，开封市城乡一体化示范区城管局、蔚来双方积极沟通，蔚来将结合自身的业务需求，与当地优势资源强强合作优化充换电站选址，开元广场换电站近期迁址重建。

关于蔚来开封换电站建设相关进展的说明 就 10 月 20 日蔚来开封开元广场换电站建设运营相关事宜，开封市城乡一体化示范区城管局、蔚来双方积极沟通，说明如下： 1、开封市城乡一体化示范区高度认可蔚来在充换电领域的发展，将在政策扶持、合理选址、高水平运营等方面全力支持蔚来充换电网络的建设运营。蔚来充换电网络建设将纳入示范区整体规划。 2、蔚来将结合自身的业务需求，与当地优势资源强强合作，同时结合用户需求，在开封市城乡一体化示范区整体规划的框架下，优化充换电站选址，加快进行充换电网络下一步的布局。开元广场换电站近期迁址重建。

IT之家了解到，昨日网上传出一段视频。视频显示，河南省开封市金明大道开元广场，有一座蔚来的换电站正被强拆。当地城管方面认为换电站属于建筑物，需要提供土地权属情况证明，所以要强行拆掉换电站。