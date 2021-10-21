特斯拉 Model 3 成史上销售速度最快的电动汽车：平均每小时卖出 24.5 辆

北京时间 10 月 21 日午间消息，据报道，特斯拉 Model 3 成史上销售速度最快的电动汽车，根据该车每年的平均销售量计算，每小时特斯拉可以售出超过 24 辆 Model 3。

Model 3 击败了一些强大的竞争对手，包括其“同门师弟”Model Y，后者在上市不久之后月销量就超过 Model 3，成为了当前特斯拉最受欢迎的车辆。

虽然电动汽车进入市场的时间不长，但是它已经逐渐在获得越来越多的消费者的青睐，很有可能在不久之后成为市场上的主流车型。而特斯拉无疑是全世界最受欢迎的电动车品牌，尽管该公司在规模或汽车产量上还没有成为全球最大的汽车企业，但是他们已经开始朝着这个方向努力了。

如果 LeaseLoco 获得的数据能表明特斯拉的发展前景，那么在不远的未来，汽车行业就将迎来一个新的主导者，它不是大众，不是福特，也不是通用，而是特斯拉。

LeaseLoco 的数据显示，特斯拉每小时可以售出约 24.5 辆 Model 3。平均而言，特斯拉每年可以售出 21.5 万辆 Model 3，而且该公司几乎每个月都在缓慢但稳步地增加生产数量。毫无疑问，这个数字在 2021 年即将结束时还会继续增加，因为特斯拉在 2021 年有望销售近 90 万辆汽车，其中大约一半是 Model 3。

在激烈的市场竞争中，Model 3 的销量成功超越了许多强势竞争对手，例如来自中国的五菱宏光 MINIEV 电动汽车，后者平均每年售出 125925 辆，相当于每小时 14.4 辆。

Model 3 也不是特斯拉上榜的唯一车型。Model Y 也榜上有名，尽管这款特斯拉电动跨界车的销售时间只有 18 个月，但是它依然以每年 10 万辆的平均销量在榜单上排名第三，相当于每小时售出 11.4 辆。对于一款相对较新的汽车和特斯拉在跨界车方面的首次尝试来说，能够取得这一成绩非常令人印象深刻。

与所有车型相比（包括电动汽车与传统燃油汽车），特斯拉 Model 3 在销售速度排行榜上排在第 30 位。排在榜首的是日产 Sentra，平均每小时售出 182 辆，即每分钟 3.03 辆。