掌阅发布 iReader Light 2 Pro、Smart 2/X2 三款电子书阅读器，928 起

IT之家 10 月 21 日消息，掌阅于 10 月 20 日举办了 iReader 2021 阅见极致新品发布会，正式发布了 iReader Light 2 Pro、iReader Smart 2、iReader Smart X2 系列电纸书阅读器。新款产品屏幕面积更大，均采用暗灰色的外壳，同时部分产品支持手写笔。

掌阅 iReader Light 2 Pro 阅读器零售价 998 元，首发价格 928 元起。这款产品外壳是曜岩黑配色，同时提供静夜黑、霜雪白、优雅灰三种原装保护套。

该产品搭载 2.0GHz 双核 CPU，具有 1GB+16GB 内置存储，像素密度可达 300PPI，续航时间 30 天。这款阅读器具有 28 级冷暖阅读灯，便于在无光照的情况下阅读。产品支持蓝牙、WiFi 连接，屏幕采用全贴合玻璃设计。

掌阅 iReader Smart 2 阅读器首发售价 1989 元。这款产品搭载 10.3 英寸屏幕，支持 4096 级压感手写笔，内置 4000mAh 大容量电池，采用 UI 6.0 交互界面，具有实体翻页按键。

这款阅读器标配手写笔，笔芯可替换，产品内部具有钢笔、铅笔、圆珠笔、马克笔等 5 种不同的笔锋效果，支持 15 级粗细调节，满足绘图、速记等多样需求。软件方面，产品支持为 PDF、Office 等多种文档、书籍格式进行手写批注。

掌阅 iReader Smart X2 为本次发售的旗舰型号。该产品提供 2+64GB 的闪银灰版本，以及 4+128GB 的至臻版，售价 2999 起。

这款产品搭载 10.3 英寸屏幕，具有指纹识别功能。产品厚度仅为 5.8mm，搭载 28 级冷暖阅读灯，内置四核 2.0GHz CPU，同样配备手写笔。

软件方面，掌阅 iReader Smart X2 搭载 REINK 智能排版引擎，解决 PDF、TXT 文件排版不可调整的问题，在阅读时支持为 PDF 文件调节字号，还有智能去水印功能。

IT之家了解到，产品还搭载双麦克风，支持会议录音直接转成文字。新增一笔成形功能，可以将随手画的示意图，转换为标准格式的图形。此外，该设备还支持无线投屏功能，连接 WiFi 后即可进行。