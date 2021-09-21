亚马逊全新 Kindle Paperwhite 发布：搭载 6.8 英寸 300ppi 超清电子墨水屏，可调节冷暖光，USB-C 接口，IPX8 级防水

IT之家 9 月 21 日消息 亚马逊发布了全新的 Kindle Paperwhite 电子书新品，这是近三年来首次推出 Kindle Paperwhite 更新的型号，增加了更大的 6.8 英寸 E-Ink 显示屏，更明亮，色温可调，支持 USB-C 充电，更快的处理器，以及更多的电池续航。

Kindle Paperwhite 新机型的设计与旧机型类似，采用嵌入式显示屏，内置背光，300PPI 分辨率，文字清晰，并具有 IPX8 防水功能。

IT之家获悉，Kindle Paperwhite 新机型看起来在电子阅读器的几乎每一个方面都有所改进。单次充电电池续航已经从 6 周提升到约 10 周。充电本身也更快：由于采用了 USB-C 接口，该设备可以在大约两个半小时内充满电。搭载了新的 SoC 芯片，（结合软件改进）亚马逊表示，Kindle Paperwhite 新机性能提高了 20%。亚马逊在 2019 年 Kindle Oasis 上首次推出的颜色温度变化技术已经下放到更实惠的 Paperwhite 上，用于夜间阅读。

然而，Kindle Paperwhite 新机最明显的变化是更大的显示屏，从 6 英寸跃升至 6.8 英寸。亚马逊仍然保持相同的 300PPI 像素密度，因此尽管显示屏更大，但文本看起来还是一样清晰。

为了实现尺寸的最小增长，亚马逊已经缩小了新 Paperwhite 的边框。鉴于边框是你通常持有 Kindle 的主要位置，我们需要亲眼看到新设备才能衡量这一变化的效果，不过一般来说，较小的边框在科技界是一件好事。

新的 Paperwhite 型号还将采用亚马逊在 9 月早些时候宣布的更新的 Kindle 软件；在发布时，它们将提供新的智能手机风格的向下滑动设置菜单和主屏幕底部新菜单栏。计划在今年晚些时候再进行一次更新，将更多地升级主屏幕和图书馆菜单，使其具有更多的可滚动界面。此外，亚马逊正在为新的 Paperwhite 引入新的登录系统，该系统将增加使用智能手机上的 Kindle 应用程序登录的选项，而不必在 Kindle 的设备键盘上挣扎。

亚马逊还首次在基本型号的基础上推出了价格更高的升级版 Paperwhite：Kindle Paperwhite 签名版，它与标准版相同，但有三个区别。首先，它增加了 Qi 无线充电功能，使其更容易充电。第二，它提供了 32GB 的存储空间，而标准版只有 8GB 存储。最后，它提供了自动调整的光线传感器，亚马逊以前只在 Kindle Oasis 上提供这种传感器（而基本型号必须手动调整）。

虽然新的 Kindle Paperwhite--尤其是 Paperwhite 签名版--已经获得了顶级 Oasis 机型最明显的突出特点，但售价 250 美元的机型仍有一些额外的差异，使其处于该产品的顶端。

Oasis 仍然拥有所有 Kindle 中最大的显示屏（7 英寸 E-Ink 面板，而 Paperwhite 的显示屏为 6.8 英寸），而且它拥有 25 个 LED，整体显示效果更亮。Oasis 也有其独特的外形因素，铝制机身、旋转显示屏和物理翻页按钮，而亚马逊的廉价机型仍然缺乏这些特性。

亚马逊可能将从更新的 Kindle Paperwhite 机型中借用一些功能，如 USB-C 充电和 Paperwhite 签名版的无线 Qi 充电，用于其下一代 Oasis 的更新。

不过，Kindle Paperwhite 新的改进确实是有代价的：新 Paperwhite 起售价 139 美元（约 899.33 元人民币）（比 2018 年的型号增加了 10 美元），Paperwhite 签名版起售价是 189 美元（约 1222.83 元人民币）。这些价格是指支持广告的型号；获得没有广告的 Paperwhite 将在此价格上增加 20 美元。

亚马逊还将以 159 美元（约 1028.73 元人民币）的价格出售 Kindle Paperwhite 儿童版新机型，其中包括一台 Paperwhite，一个适合儿童的封面，一年的 Amazon Kids Plus，以及一个两年的延期更换计划，类似于亚马逊现有的基本 Kindle 机型的捆绑销售。

新 Kindle Paperwhite 型号的订单从 9 月 22 日开始预售，新的电子阅读器预计将于 10 月 27 日开始发货。