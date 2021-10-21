B 社《星空》游戏背景设定曝光：2330 年的银河系，依然有多个派系势力

IT之家 10 月 21 日消息，贝塞斯达近日悄悄地删除了一份新的《星空》开发者日记，该日记主要介绍了游戏的背景设定。

《星空》设计总监 Emil Pagliarulo 介绍了《星空》的故事时间和地点，并概述了游戏开始时的各方势力。

我们的游戏设定在 2330 年，在银河系的一个相对较小的区域，名为 Settled Systems，从太阳系向外延伸大约 50 光年。 在游戏开始前大约 20 年，定居体系中最大的两个派系，联合殖民地（United Colonies）和自由星集团（Freestar Collective）进行了血腥的殖民地战争。 现在，主要派系享受着令人不安的和平，仍有很多威胁势力，比如 Ecliptic 雇佣军、Crimson Fleet 海盗、暴力组织 Spacers、狂热信徒 House Va'ruun。 被称为 Constellation（星座）的组织致力于揭开银河系的奥秘，玩家作为其最新成员之一，将探索 Settled Systems 的最深处。

IT之家了解到，《星空（Starfield）》将于 2022 年 11 月 11 日发售，登陆 Xbox Series 和 PC 平台，首发加入 XGP 游戏库。

根据官方此前的介绍，《星空》将比 B 社之前的 RPG 作品更加硬核，它有一个非常棒的角色系统，玩家将可以选择人物背景，进行多种定制，玩家将可以扮演自己想要成为的角色。

与《上古卷轴》、《辐射》等一样，《星空》支持第一人称和第三人称随意切换，拥有大量的游戏内容，玩家可以随意探索，还可与外星种族进行互动，是一款 100 小时级别的 3A 大作。