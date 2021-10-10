美光推出 7400 系列企业级 SSD：最高 7.68 TB，支持断电保护

IT之家 10 月 10 日消息 据外媒 techpowerup 消息，美光本周五宣布推出 7400 系列企业级 SSD。该系列产品采用 PCIe 4.0 通道，提供 M.2 2280、M.2 22110、E1.S、2.5 英寸 U.3 接口等多种形态，容量覆盖 400GB 至 7.68TB。这款产品针对服务器、数据中心设计，有着高可靠性，支持断电保护功能。

寿命方面，美光 7400 系列 SSD 支持每天 1-3 次全盘写入，满足密集读写需求。性能方面，每瓦特的 IOPs 和吞吐量比上一代产品增加了一倍。该系列硬盘支持 128 个命名空间，满足虚拟化环境需求。

具体来看，美光 7400 PRO 系列产品顺序读取速度最高 6600MB/s，顺序写入速度 1000~5400 MB/s。该系列能够满足每天一次全盘写入的寿命要求。

美光 7400 MAX 系列产品侧重于高耐久，最高顺序读写速度同样为 6600MB/s、5400MB/s，但是最大容量降低至 6.4TB。该系列能够满足每天 3 次全盘写入。以下为产品详细参数：

IT之家了解到，美光 7400 系列企业级 SSD 采用美光自家的 96 层 3D TLC 闪存芯片，读取延迟为 75-85μs，写入延迟为 25μs。产品提供 5 年质保，工作温度为 0-70°C。