苹果 macOS 版 Safari 15.1 Beta 版更新，标签页经典外观回来了

IT之家 10 月 21 日消息，此前有媒体报道，苹果在 Mac 的 Safari 15 浏览器上采用了新的标签页设计，引起了很多争议，不少用户抱怨其违反了直觉。

▲ Safari 15 的标签

在以前版本的 Safari 中，对于哪个标签页处于活动状态从来没有任何歧义，因为一个活动的标签页会以较浅的阴影显示，与浏览器的工具栏相匹配。

然而，在 Safari 15 中，标签页有一个新的类似于按钮的设计，外观更圆润、更明确。苹果还颠倒了标签的阴影，现在活动标签页的阴影较深，而非活动标签页的阴影较浅。这一变化让用户感到恼火，Reddit 上出现了近 1000 个支持的帖子吐槽这个设计。

据 9To5Mac 报道，随着 macOS Monterey RC 版的发布，苹果对 Safari 15.1 Beta 版进行了另一次重大更新，原来的标签页设计回来了，macOS Big Sur 和 Monterey 的用户也可以下载 Beta 版使用，回归到原来的设计。

IT之家了解到，用户需要在 Safari 15.1 Beta 版的设置中将选项“Compact”改为“Separate”，就可以回到原来的标签页外观了。

Safari 15.1 Beta 版可在苹果开发者网站上下载。不过 macOS Monterey 将于 10 月 26 日正式发布，预计 Safari 15.1 将跟随一同推出，大家也可以等几天。