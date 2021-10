苹果现通过 macOS 系统的软件更新发布用于 macOS 和 iOS 设备之间同步的更新

IT之家 10 月 21 日消息,根据外媒 MacRumors 报道。苹果在上个月末,向运行 macOSBigSur 操作系统的 Mac 电脑发布了一个特殊的,名为“设备支持更新”(DeviceSupportUpdate)的独立软件更新,目的是用以“确保 iOS 和 iPadOS 设备与 MacOS 设备在连接期间能顺利更新与恢复”(ensure proper updating and restoring for iOS and iPadOS devices with Mac)。

虽然没有提供其他更新细节,但不少人还是认为该更新增加了对最近发布的新设备的支持,包括 iPhone 13 系列、iPad mini 6 和第九代 iPad。不过,这次更新还是第一次通过 macOS 的“系统偏好-软件更新”来进行操作,这让一些用户对它的出现感到好奇。

IT之家了解到,有时用户将 iPhone、iPad 或 iPod touch 连接至 Mac 时,电脑屏幕上会自动出现一个名为“移动设备更新器”(MobileDeviceUpdater)的软件更新应用程序,并弹出一个对话框,显示“需要更新软件才能连接到‘iPhone’。您要现在下载并安装此更新吗?”。此对话框表示用户的移动设备已经单独更新到了更新的 iOS 或 iPadOS 版本,但 Mac 现在无法识别,需要更新 Mac 上用于同步的软件才能与用户的移动设备进行同步。

如此迹象表明,苹果已经选择减少对“移动设备更新器”的依赖,在更改更新策略后,macOS 会先通过“系统偏好-软件更新”进行更新,后续当用户插入他们的 iOS 设备时,就无需通过“移动设备更新器”更新,用户不需要再等待。出现这一变化的原因可能是为了减少在 iOS 设备和 macOS 设备连接时,电脑屏幕出现“移动设备更新器”对话框的频率,因为这可能会让一些用户觉得它是某种恶意软件。

虽然这并不是一个特别大的改动,但是从 macOS 的软件更新中安装支持未来移动设备同步的更新会让用户拥有更好的体验。如果用户目前还未安装此更新,那么他们下次将在移动设备连接到 Mac 的时候再次收到“移动设备更新器”的对话框。