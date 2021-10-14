苹果 macOS Monterey 12 开发者预览版 Beta10 发布

IT之家 10 月 14 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS Monterey 12 开发者预览版 Beta10 更新，内部版本号：（21A5552a），本次更新距离上次发布隔了 1 周时间。

用户可通过 IT之家 App - 发现 - 苹果描述文件 下载描述文件，并通过“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新版 macOS Monterey Beta。

苹果在 Beta9 中已经发现了连接双显示器时可能会出现唤醒问题，临时解决方法是连接 Mac 附带的电源适配器，该问题在 Beta10 中仍未解决。

macOS Monterey 引入了通用控制功能，允许在多个 Mac 或 iPad 设备上使用单个鼠标、触控板和键盘。

Safari 还重新设计了新的标签栏（从第三个测试版开始，可以切换两种不同的设计）并支持标签组。FaceTime 则支持空间音频、M1 Mac 的人像模式等。

iOS 中的“捷径”应用现可在 Mac 上使用，而“专注”则通过减少干扰来帮助人们保持工作状态。Mac 现在可以检测照片中的文字，或在图像中提供动物、艺术、地标、植物等方面的细节。

此外，邮件隐私保护可以隐藏 IP 并防止追踪，而 iCloud 私密转发可以使 Safari 浏览器得到保护。