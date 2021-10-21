抖音：开展账号运营治理行动，重点整治违法违规账号“转世”等

IT之家 10 月 21 日消息，今日晚间，抖音官方发布了关于开展账号运营治理行动的公告。

抖音表示，此次治理行动重点整治违法违规账号“转世”、账号信息违法违规、大 V 账号虚假粉丝、恶意营销/炒作账号及向未成年人提供游戏账号租赁服务等问题行为与现象。具体如下：

1、 严厉打击违法违规账号“转世”行为。抖音安全中心持续提升对“转世账号”、“重生小号”的发现和打击力度，完善账号黑名单禁入机制，严禁被封禁账号使用其他规避手段再次注册，对发现的违规账号小号，一律从严处置。

2、从严清查治理各类违法违规账号信息，从账号名称、头像、签名、背景图等多场景入手，加强拦截涉低俗、色情、暴恐等违法违规信息，严格打击使用“地名 + 发布、日报”等名称仿冒国家机构、新闻媒体等账号，严格打击借相似、相同名称仿冒社会知名人士的账号，加强经济、教育、医疗卫生、司法等专业领域账号的资质核验。

3、深入开展大 V 账号粉丝管理工作，持续提升刷粉等网络黑产的打击能力，健全账号异常涨粉监测机制，不断清理“僵尸粉”等虚假粉丝，坚决打击大 V 账号怂恿、默许粉丝引战、互撕等违规行为。

4、坚决从严处置、治理打击恶意营销、炒作账号，包括但不限于：利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”内容煽动网民情绪的账号；传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播账号；炒作明星八卦等泛娱乐化信息，引发网民互相攻击的账号；以知识传播名义歪曲解读国家政策，干扰公众认知的账号；“带节奏”操控评论，干扰真实舆论呈现的水军账号等。

5、深度清查治理向未成年人提供网络游戏账号租售服务、传播破解防沉迷教程等内容相关账号，保护未成年人权益不受侵害，对发现的相关账号、内容，一律从严处置。

IT之家了解到，国家互联网信息办公室于 10 月 18 日召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”全国视频工作会议，对相关工作进行专题部署。会议指出，账号运营乱象专项整治行动是“清朗”系列专项整治的重要内容，将坚持问题导向和效果导向，对即时通讯、新闻资讯、论坛社区、网络直播、知识问答、生活服务、电子商务、网络视频、网络游戏等各类网站平台账号乱象进行集中整治。