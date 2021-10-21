Counterpoint：三季度 PC 销量达 8420 万台，苹果 Mac 销量同比增长 11%

IT之家 10 月 21 日消息，Counterpoint 公布了 2021 年第三季度的全球个人电脑销量数据，联想、惠普、戴尔、苹果前四，其中惠普销量同比有所下降。

联想 Q3 销量为 2010 万台，同比增长 5%，市场份额为 23.9%；

惠普 Q3 销量为 1730 万台，同比减少 6%，市场份额为 20.5%；

戴尔 Q3 销量为 1520 万台，同比增长 30%，市场份额为 18.1%；

苹果 Q3 销量为 730 万台，同比增长 11%，市场份额为 8.7%。

Counterpoint 表示，2021 年第三季度，全球个人电脑出货量连续六个季度增长，达到 8420 万台。尽管存在持续的零部件短缺和其他供应限制，但仍保持了增长。然而，自 2020 年第三季度以来，PC 出货量连续四个季度实现了两位数的环比增长，本季度 9.3% 的同比增长意味着 PC 出货量的增长势头正在放缓。

IT之家了解到，惠普份额环比下降主要是由于 Chromebook 的放缓以及组件短缺。戴尔在第三季度实现了 30% 的同比增长，这是由于相对较低的基数和其对商业/高端产品的关注。2021 年第三季度，苹果的出货量同比增长 11%，则是得益于 M1 Mac 的替代需求。华硕的出货量受到消费者和商业板块的提振，该品牌在第三季度排名第五，击败了宏碁。