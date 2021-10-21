抽 iPhone 13+8888 元：天猫双 11 超级红包每天开 1 次（附攻略）

天猫 2021 双 11 全球狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高 8888 元、每日一次，另外还有攒能量领红包、惊喜红包等玩法可增加红包领取次数，准备双 11 剁手的朋友千万不要错过。

10 月 22 日 20:00 将加抽一轮“惊喜红包”，中奖面额即 5 元起，且会放出 200 个 1111 元、10 个 8888 元、10 部 iPhone 13 手机。

・ IT之家辣品专享密令，打开手机淘宝 App，搜索：

补贴打工人656 或 之家冲冲冲

点击橙色区域即可复制，亦可参与天猫双 11 亿万红包的抽取！

【领取时间】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日

【使用时间】

第一波：11 月 1 日 - 11 月 3 日

第二波：11 月 11 日

抽奖次数：最高每个用户 1 次/日。

【红包面额】

最大面额 8888 元，其他以实际到账为准。每百个红包必中 5 元红包，抢得越早面额越大。

【红包加码日】

除 10 月 20 日首发日超大奖池外，还有 10 月 30 日，11 月 1 日/4 日/8 日/9 日/11 日奖池加码，总共 7 个加码日，领到大红包的几率也会大大提升哦！

【攒能量领红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间，用户在手机淘宝 App 活动页面内完成页面任务可获得能量值。

能量值达到 500，可领取 2 元超级红包；能量值达到 1700，可领取 6 元超级红包；能量值达到 5300，可领取 18 元超级红包。每个用户全周期最多领取 3 个超级红包，最高累计面额 26 元。达到领取红包的能量值门槛后，用户需到页面上领取红包，未在活动期间领取红包的不可再补领红包。领取的红包有效期为北京时间 11 月 11 日当天，逾期未使用的作废。

【惊喜红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间发放，其中有 5 场惊喜红包发放日期是 10 月 22 日、10 月 29 日、10 月 31 日、11 月 3 日、11 月 10 日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

惊喜红包发放时间段内用户进入 PC & 无线淘宝客主会场可见惊喜红包的抢红包模块，用户可点击参与抢惊喜红包。页面显示当前剩余或已发放惊喜红包个数，惊喜红包数量有限、先到先得，建议用户尽早参与。

2、跨店满减

第一波：11 月 1 日 - 11 月 3 日

第二波：11 月 11 日

大促两波正式期间，可以使用天猫跨店每满 200 减 30，上不封顶；支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银 泰卡、支付宝红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用。

3、定金预售（双 11 预售价 = 双 11 狂欢价）

预热期（第一波）：10 月 20 日 14:00 - 19:59

定金期（第一波）：10 月 20 日 20:00 - 10 月 31 日 21:59

尾款期（第一波）：11 月 01 日 00:30 - 11 月 03 日 23:59

预热期（第二波）：11 月 04 日 00:00 - 19:59

定金期（第二波）：11 月 04 日 20:00 - 11 月 10 日 21:59

尾款期（第二波）：11 月 11 日 00:30 - 23:59

【预售付定立减】

预售商品在定金支付完成后，会加入购物车，尾款支持与其他活动商品合并支付结算，且支持使用店铺满减满折、优惠券、跨店满减、品类购物券等优惠工具。优惠工具计算时，预售商品的销售价格为已支付定金 + 尾款 (去除定金立减部分)/预售商品的销售价格为“预售商品总价-立减金额”

【预售整点惊喜福袋】

10 月 20 日：13:00 、14:00、18:00、19:00、20:00、21:00

10 月 21 日：13:00 、14:00、18:00、19:00、20:00、21:00

在上述整点开始时 10 分钟内，各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转进入预售会场页面可进行开奖，最高可中 1111 元现金红包或可得随机红包。

【预售单单开奖】

10 月 20 日 20:00 - 31 日 21:59

11 月 04 日 20:00 - 10 日 21:59

各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单可享受预售订单单单开奖权益（每个消费者活动期间累计参与开奖上限 30 次）。消费者第 2、3、5 笔预售订单定金支付后可得现金红包，其他笔数或可得随机现金红包。

预售更多玩法请查看：

《天猫双 11 预售好货抢先看：组队瓜分 50 万、最高 1111 元》

4、限时优惠

今年双 11 一共有 5 波前 N 玩法，时间记好：11 月 1 日/2 日/3 日 0-1 点，11 月 11 日 0-1 点、11 月 11 日 22 点-24 点，前 N 的意思就是前多少分钟可以有的优惠，比如前 1 小时 N 折，就可能是前 1 小时 3 折/5 折之类的。其它玩法可以了解：

前 N 件 X 元，限时限量优惠；

前 N 分钟 X 元，限时不限量优惠；

限时满 N 件每件 X 元，限时不限量单品多件优惠；

根据小编的经验，一般前 N 玩法优惠力度都蛮大的，而且还会有很多礼品相赠，如果你能抢到可以说是超值了！

5、88VIP & 消费券

天猫推出了 88VIP 会员，双 11 期间将享受更多专享优惠。精选 388 个大牌大牌全年折扣 9.5 折，6 大直营品牌（天猫超市、国际直营、淘宝心选、魅力惠、阿里健康、天猫奢品）全年 9.5 折，叠加双 11 购物津贴、红包以及各类优惠券，将以更低价格入手好物。

此外，天猫 618 的时候推出了消费券的玩法，是通过与 88VIP 进行绑定发放的，本次双 11 也有同样的活动，活动时间为 11 月 1 日-11 月 3 日、11 月 11 日，具体力度后续会更新。

6、更多玩法更新中

除此了以上玩法以外，还有聚划算百亿补贴、分期免息、大额品类券等优惠玩法将在大促期间上线，本文会持续收集并及时更新~

・天猫双 11 超级红包：点此领取。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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