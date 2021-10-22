微软 CEO 纳德拉最关注的三件事：无处不在的计算、AI 大模型、虚拟在线

近日，由微软联合全球八大研究院共同主办的首届微软研究峰会线上召开，微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉指出，现阶段自己最关注的三件事情是：无处不在的计算、AI 大模型、虚拟在线。

谈及微软研究院过去 30 年对全球的影响。纳德拉表示，微软研究院的核心使命是创造技术，以便其他人可以创造更多技术。我们希望赋予地球上每个人和组织更多的成就。并通过他们的努力，在日益数字化的世界中创造未来。

“这从 1975 年以来就已成真，微软亚洲研究院在很多层面上都改变了微软的游戏规则。”纳德拉表示。在他看来，微软不是其他研究机构、学术机构整体生态系统的一部分，而是与伟大学术机构建立长期合作关系并真正落地创新的关键。

据纳德拉介绍，在微软内部，领导部门的人正在从事核心工程和创新工作，来自产品组的人投入到研发中。有能力的人之间好奇心互相驱动，以此来推动研究，并真正实现创新。

针对于微软研究院未来十年的研究会有什么进展这一问题。纳德拉表示，微软作为一家企业，其首要的任务是创造有利可图的解决方案，以及应对人和地球的挑战，关键词是盈利和社会效益。

“就微软而言，所有数字技术将会推动整个国家经济部门的广泛经济增长，这将是我们公司做的最好贡献。但值得注意的是，这种经济增长与任何特定社区、国家或社会的分配不公平存在问题。因此，我更关心跨区域协调增长。”纳德拉表示。

在此之外，纳德拉也强调，“在确保营收增长让机构变得更强的同时，微软还需要加强促进社会朝向更具包容，更加长期可持续的角度发展。”

在与微软 CTO 凯文・斯科特的对话中，斯科特指出，人工智能的出现是最值得关注的一件大事。在斯科特看来，人工智能并不是人类的替代品，而是一个分析仪器，如微积分或相当于蒸汽机的认知等价物，我们需要学会使用它来塑造我们，解决棘手的科学问题并创造更多的生产力。

纳德拉对斯科特的看法给予了肯定，并进一步介绍了自己现阶段正在关注的三个方向是：无处不在的计算、AI 大模型、虚拟在线。

“作为一家系统公司，我们从基础研究开始如何正确前进？目前一些人工智能的工作负载正在推动对云和边缘计算的根本性反思，新的系统架构丰富了我们思考计算的方式。我们需要思考如何真正保持系统研究的前沿同时创造无处不在的计算？”纳德拉表示。

纳德拉还提及，“如何将系统构建在正在成为平台的大规模模型之上，以及如何将不直接见面便可以实现交流的远程虚拟在线技术构建成新的产品”，也是他当前感兴趣的关注点。