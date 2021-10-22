不止抛光布，苹果 iPhone 13 等多数产品订单推迟

10 月 22 日消息，在今年的假期购物季，想要购买苹果公司设备的消费者将面临一个残酷的现实：他们订购的大多数产品都要等上几周甚至更长时间才能到货。

苹果 iPhone 13、iPad mini、第九代 iPad、Apple Watch Series 7 和 MacBook Pro 等最新产品的订单，要到 11 月或 12 月才能完成。即使某些型号较老的设备，包括 4 月份发布的 iMac、Mac Pro 和其他价格更高的 MacBook Air，交付也出现了延迟。

长时间等待苹果交付产品并不是什么新鲜事儿，每年 iPhone 和其他热门产品发布时都会导致大量订单积压。但今年，延误的产品范围更广了，这可能会影响苹果历史上最大销售季度的业绩。

分析师预计，苹果今年最后三个月的营收将接近 1200 亿美元，较上年同期增长 7%。这比百思买、好市多、迪士尼以及塔吉特等公司的季度销售额总和还多。

韦德布什证券公司分析师丹・艾夫斯 (Dan Ives) 说，在苹果有史以来最大产品升级周期的这一年里，应对供应紧缩成了最大挑战。

iPhone 是苹果的旗舰产品，约占其销售额的一半，其供应短缺也更引人关注。开售 1 个月后，各种颜色、配置和尺寸的 iPhone 13 Pro 都很难买到。苹果专卖店员工表示，通常情况并非如此，他们碰到越来越多因未买到苹果设备而感到沮丧的顾客。

如果在苹果美国网站上订购 iPhone 13 Pro，要等到 11 月 19 日至 11 月 29 日之间才能到货，可能晚于感恩节假期，甚至在“黑色星期五”之后才能收货。同样的延迟也适用于苹果最新款 iPad。缺货也扩展到苹果实体店，大多数门店几乎无法提供大多数机型。

对于其他科技巨头来说，假日购物季面临的挑战同样艰巨。谷歌新款 Pixel 6 已经脱销，而亚马逊许多新设备最早也要到 2021 年底才会推出。索尼游戏机 PlayStation5 在开售近 1 年后仍然供不应求，三星电子也警告称会遭遇缺货。

对苹果来说，某些组件特别难买到。据报道，博通和德州仪器等芯片制造商的供应短缺迫使苹果将 2021 年款 iPhone 13 产量目标削减多达 1000 万部。

不过，鉴于苹果过去有能力缓解供应链问题，该公司可能会在 12 月底之前纠正这种失衡。华尔街总体上对此持乐观态度。花旗集团分析师吉姆・苏瓦 (Jim Suva) 和阿西娅・莫钱特 (Asiya Merchant) 称：“苹果的声明表明，它在应对这些干扰方面要比其他制造商强得多。”

但即使是某些型号较老的苹果产品也很难买到，这是个令人担忧的迹象。苹果官网显示，新的 iPhone 11 要到 11 月中旬才能到货，而 iPhone 12 则要在本月底至下月初之间到货。零售员工表示，在全美许多专卖店，这类手机也处于供不应求或缺货状态。

购物者需要等待 1 个月或更长时间，才能看到本月早些时候首次亮相的 Apple Watch Series 7，该设备在屏幕生产过程中遭遇了阻碍。类似的延迟也在冲击苹果其他型号的老款智能手表。

新款 MacBook Pro 周一开始销售，根据配置的不同，订单的发货日期很快就会延迟到 11 月中旬到 11 月底之间。

不过，可作为节日“袜子填充物”、价格较低的物品更容易买到。苹果最新的 AirPods 和旧款 AirPods Pro、AirPods Max 耳机、HomePod mini、AirTag 物品追踪器和 Apple TV 都可以从苹果网站和许多零售店立即发货。

但即使是某些苹果最不复杂的产品也无法买到，包括该公司本周推出的 19 美元（中国价格 149 元）屏幕抛光布。尽管网友戏称其为“iCloth”，但依然有足够多的人购买它们，导致其变得稀缺。新订单最多要等四个月才能到货。