苹果确认：M1 Max MacBook Pro 16 英寸独享高功率性能模式，更好支持资源密集型任务

IT之家 10 月 22 日消息，10 月 19 日凌晨，苹果发布了全新的搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro，搭载了新的 Liquid Retina XDR 显示屏。还有更大的物理尺寸和更小的边框、mini LED 高对比度和 120Hz ProMotion 刷新率。

据 MacRumors 报道，苹果公司已经确认，配备 M1 Max 芯片的新款 16 英寸 MacBook Pro 将采用新的高功率性能模式，用于处理密集、持续的工作负载。

编辑 Steve Moser 在 macOS 12 Monterey 测试版中发现了对高功率模式的提及，苹果回应确认，这一功能确实将包括在 MacBook Pro 2021 新机型的最高端配置中。

这个新设置与“低功耗模式”相反，后者旨在降低系统性能以延长电池续航。新的高功率模式只适用于配备 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro，不包括 14 英寸机型或配备 M1 Pro 的 MacBook Pro 2021 机型。

macOS Monterey 测试版中文字描述：“你的 Mac 将优化性能，更好地支持资源密集型任务。这可能会导致更响亮的风扇噪音。”新模式不针对典型的工作情况，而是当用户可能在渲染较大的文件或需要增加性能的图形密集型任务时启用。

IT之家获悉，新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 2021 都包括改进的散热架构，但苹果称大多数用户在日常使用中不太可能用到改进的风扇。苹果最新的高端 M1 Max Apple Silicon 芯片 Geekbench 分数显示，在 GPU 任务中，它比 MacBook Pro 的 M1 芯片快 3 倍以上。在多核性能方面，M1 Max 比 M1 快 2 倍。