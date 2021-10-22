特斯拉：欢迎美监管机构对 Autopilot、FSD 进行安全审查

10 月 22 日消息，在 2021 年第三季度财报电话会议上，特斯拉高管强调，该公司欢迎美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 等机构对其司机辅助驾驶系统 Autopilot、“全自动驾驶”软件 FSD 进行安全审查。

NHTSA 目前正在调查十多起涉及激活 Autopilot 的特斯拉汽车撞击静止应急车辆的事故。自那以来，特斯拉对 Autopilot 进行了许多安全改进，比如其能够在检测到应急车辆时减速并向司机发出警报。然而，特斯拉这些举措似乎未能让 NHTSA 满意，该机构已经发函，询问特斯拉为何在发布 Autopilot 免费空中软件更新时未按规定发出召回通知。

在财报电话会议上，当被问及计划如何应对安全机构越来越严格的审查时，特斯拉负责车辆工程的副总裁拉斯・莫拉维 (Lars Moravy) 表示，该公司将全力配合，欢迎监管机构对其 Autopilot 和 FSD 等产品的安全审查。

莫拉维表示：“多年来，我们始终在与 NHTSA 和世界各地的其他监管机构接触，分享我们的知识，并与他们就我们在主动和被动确保安全方面的方法进行合作。监管机构的调查一直在进行，特别是对 FSD 这样处于发展前沿的技术的调查。”

莫拉维继续称：“在这些调查过程中，我的团队，包括我自己，总是尽可能地配合。我们期待并接受对这些产品的审查，要知道，它们的真实表现和我们的产品创新最终才是最重要的。最后，正如我在之前所说的，我们在所有设计中都把安全放在首位。这是因为我们的主要动力来自于一支出色的工程师团队，他们设计的软件和硬件能够拯救生命，防止受伤。”

特斯拉首席财务官扎卡里・柯克霍恩 (Zachary Kirkhorn) 补充说，安全对该公司来说是重中之重。他指出，虽然审查确实会引发关注，但特斯拉仍然很高兴能与 NHTSA 等机构合作。这是因为归根结底，让车辆尽可能保持安全是正确的做法。

柯克霍恩表示：“安全对特斯拉来说极其重要，这也是正确的做法。如果你看看我们产品的各种独立测试和监管测试，你可以在这些测试结果中看到我们天才工程师的努力成果。而且，我们正围绕汽车开发面向安全的软件，目标是继续超越硬件所能提供的安全保护。”

柯克霍恩还说：“如果你能防止撞车，那就是最安全的管理方式。我认为，在宏观层面上，我们看到汽车行业正在经历转型，从我们所知的传统汽车转而使用更多的电脑、软件控制以及传感器套件，可以接手越来越多的司机工作。可以理解的是，监管机构有兴趣了解如何在这种环境下进行监管，NHTSA 也不例外。“

柯克霍恩总结道：“我们很高兴能成为合作伙伴，我们将与所有想要合作的监管机构合作，踏上向软件导向型工具过渡的征程。”