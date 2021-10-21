特斯拉高管：特斯拉的车辆都是联网的，可以说是轮子上的计算机

北京时间 10 月 21 日消息，特斯拉公布了 2021 财年第三季度财报。报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为 137.57 亿美元，与去年同期的 87.71 亿美元相比增长 57%，而上一季度为 119.58 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 16.18 亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润的 3.31 亿美元相比增长 389%，而上一季度归属于普通股股东的净利润为 11.42 亿美元。

财报发布后，CFO 扎奇・柯克霍恩，技术副总德鲁・巴格利诺，商业能源主管 RJ Johnson，运营总裁 Jerome Guillen，工程设计副总 Lars Moravy 等高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是关于特斯拉车险服务方面相关问答：

个人投资者：特斯拉会否允许车主付费不超过 10000 美元，将全自动驾驶软件转移安装到另外一台车上？早期的特斯拉车主付费升级他们的系统，既得不到置换补贴，而且购买的成本也更高。

扎奇・柯克霍恩：用特斯拉车置换特斯拉新车，是否安装全自动驾驶软件的车辆肯定有价差，因此购买带有该软件的车辆肯定置换的补贴也更高。这个补贴可以用于购买新车，我们听到的评论非常多，社交媒体上的，论坛上的，确实都有。

个人投资者：埃隆・马斯克一年前说我们可以在 11 月份介绍卡车产品的最新进展，但是现在还没有等到最新的介绍，可否在这里提一提？

Lars Moravy：关于 Cybertruck 卡车的提问有很多，之前也提到过说我们一直在努力做原型车，社交媒体也有很多关于我们做了几辆原型车并进行测试完善的报道，其中包括新增加的功能，比如后轮转向，还有很多小改动，但是总体设计跟一开始相比变化不大。我们还将继续测试完善该车型，希望能在明年发布。

New Street Research 分析师 Pierre Ferragu：公司推出的保险产品，其定价是根据司机的安全驾驶打分来确定，可否详细介绍一下这方面的情况？目前市场反应如何？未来通过什么渠道销售？会在什么时间和哪些地区推出该服务？

扎奇・柯克霍恩：我们优秀的团队花费了大量时间来研发保险产品，对这款产品我们充满期待。其实公司进入保险市场也是一件挺偶然的事情，因为此前车主会跟我们抱怨说传统的车险价格太贵，让他们感觉买不起特斯拉的车，而我们希望尽一切努力让客户买得起。如果是贷款购车，保险费用在每月的车贷中的占比其实不低，结果是我们降成本降了半天，只帮客户省了 5 美元，而其他地方多了 10 美元。如果能将这几美元或者几十美元省下来，客户车贷的负担就会有所减少，让客户更加买得起车，这个背景之下，我们决定推出保险产品。

我们开始研究，发现传统车企的定价工具是基于既有数据，但是既有数据，包括婚姻状况，年龄等等，其规模是有限的。事故历史很有用，但是那些具有良好驾驶历史，低风险的司机往往负担了过多的保险费用，这些费用结果被用于补偿那些驾驶记录差，驾驶风险高的司机，我们认为这不公平。

特斯拉的车辆都是联网的，可以说是轮子上的计算机，我们获取的数据是海量的，可以用于评估司机的驾驶行为是否安全，如果有事故，也都有数据传输给我们。公司参考几百个变量，分析几十亿公里的驾驶记录，基于此进行对未来碰撞事故的几率进行预估，当然这个模式还需要不断完善，我们的数据库也在不断扩大，我们也会不断加入新的变量，为定价提供参考。该定价系统是个性化的，整合于车辆，App 和用户驾驶体验之中，每次驾驶之后，都会为用户提供驾驶评价，以及安全驾驶建议。我们也将安全驾驶打分引入全自动驾驶测试版之中，目前有 15 万辆车正在使用该打分系统，已经为 1 亿公里的驾驶进行评分。

根据得到的数据，我们认为有两点值得分析一下。一是使用安全驾驶评分的车辆，其碰撞的几率比未使用该系统的车辆低 30%，差别非常明显，这也说明评分工具起了作用，而且用户确实也回应了该系统的评分。二是评分的等级确实反映了车辆的碰撞几率，安全驾驶评分最高的车辆要比评分最低的车辆碰撞几率低几倍。这对于我们而言是非常令人兴奋的前沿领域，前面的路还很长，还需要我们投入大量时间，精力和思考。

具体到推向市场而言，美国的保险市场监管非常严格，而且每个州的监管政策还不尽相同，所以我们需要获得各个州的许可。得克萨斯州是我们第一个推出保险服务的州，在这里我要感谢当地的保险监管部门，我们的合作非常愉快。我们有计划在获得监管许可的情况下，在更多州推出，希望未来在特斯拉车辆保有量大的市场都能推出我们的保险服务。得州是上个星期开始试售的，目前来看头开得不错。