特斯拉高管：充电网络未来 2 年扩大 2 倍，尝试移动充电桩、错峰充电定价策略

北京时间 10 月 21 日早间消息，特斯拉公布了 2021 财年第三季度财报。报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为 137.57 亿美元，与去年同期的 87.71 亿美元相比增长 57%，而上一季度为 119.58 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 16.18 亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润的 3.31 亿美元相比增长 389%，而上一季度归属于普通股股东的净利润为 11.42 亿美元。

财报发布后，CFO 扎奇・柯克霍恩，技术副总德鲁・巴格利诺，商业能源主管 RJ Johnson，运营总裁 Jerome Guillen，工程设计副总 Lars Moravy 等高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是关于超级充电桩的相关问答：

个人投资者：公司的服务质量仍然存在问题，预约需要等待数周，甚至数月时间。同样，超级充电桩等待时间在有些地方也让人无法忍受。特斯拉打算采取哪些具体措施来改善这两项非常重要的客户体验？

扎奇・柯克霍恩：这个夏季服务延迟的情况有所增加，据我们了解，有几个原因造成。第一是普遍性的原因，并非只发生在特斯拉身上，那就是疫情后生活恢复正常的速度要比很多人预期要快，因此用户驾驶的里程出现增长，有一些客户的服务需求可能在 2020 年或今年年初因为疫情出现了推迟，而到夏季这部分需求出现了补充性的增加，总体上增加了对服务的需求。同时，从宏观环境来看，物流、部件运输、部件采购变得越来越困难，这是目前全世界各个领域都存在的问题，也是劳动力市场面临的挑战。因此综上，我们提供服务的能力受到了影响。主要是欧洲和北美地区的服务等待时间在夏季有所上升，公司也一直在非常努力地解决这个问题，并且我们看到，目前等待时间已经有所缩短，而且并非每个地区都有服务等待的问题，平均水平已经出现改善。我们将继续努力增加网点，在过去的一年里，特斯拉服务中心的数量增长了 35%，移动网点数量增加了 40%。我们还在那些受服务供需失衡影响最大的地区增加服务人员，但还是那句话，最好的服务是不需要服务，特斯拉非常注重车辆的初始质量和可靠性。无论是长期监测还是过去几个季度的情况，你所提到的两个指标都有了相当大的改善，我们还将对此密切关注。

德鲁・巴格利诺：关于超级充电桩，我们的团队也在监测等待时间的问题，并且筹划拓展计划，以保证在特斯拉车保有量不断提高的情况下改善用户体验。过去 18 个月里，网络的平均拥堵率已经下降，虽然我们还有许多事要做，不会止步不前，在全球各地加速拓展计划，过去一年半中，我们的充电网络扩大了一倍，预计未来两年还会扩大两倍。针对个别网点拥堵的情况，我们加速了本地辅助计划，安排移动充电桩，也尝试了引入鼓励错峰充电的定价策略，以减少等待时间。

扎奇・柯克霍恩：关于超级充电桩，我补充一下，我们最新的电池组可以在特斯拉 250 千瓦充电站进行快速充电，这是非常了不起的事情，对于增加我们超级充电能力非常重要，因为充电速度越快，单位时间就可以服务更多车主，也让长途旅行更加方便，因为花在充电上面的时间会更少。我们的团队为此做了许多事，但是享受这个服务的前提是必须使用我们最新的电池组。

德鲁・巴格利诺：我们也在按计划不断地进行软件升级，动态提醒用户避开繁忙的充电站，这个服务非常有用。还有“行程规划”功能的完善，更好帮助用户规划路程和用电量。