雷蛇发布全新 PC DIY 套件，涵盖电源、散热器多个品类

IT之家 10 月 22 日消息，今日凌晨，雷蛇在线上举行了 RazerCon2021 发布会，发布了全新的雷蛇 PC DIY 套件，囊括了电源、散热、风扇控制器等多个新品。

雷蛇 Kunai 迅镖幻彩版 ARGB 机箱风扇：在其内部采用液压轴承，在静音运行的同时也能有效增强机箱内的空气流动，风扇圈带有多个可实现 ARGB 灯光效果的 RBG LED 灯珠。该款风扇具有 120mm 和 140mm 两种规格，用户可将其放置在任何尺寸的机箱中，该风扇支持雷蛇 Chroma RGB 幻彩灯效。其中 120mm 版本售价 44.99 美元（约合 287 元人民币），140mm 版本售价 49.99 美元（约合人民币 318 元），140mm 三风扇套装售价 149.99 美元（约合人民币 958 元）。

雷蛇 Katana 闪刃幻彩版 ARGB ATX 电源：拥有 750W、1200W 和 1600W 三种规格可供选择，均使用全模组设计。内部使用高端电容组件，确保用户在长期高负载使用时也能有出色的电源供给表现。其中 750W 和 1200W 的版本通过了 80PLUS 白金牌认证，而 1600W 版本的电源则通过了 80PLUS 钛金牌认证。所有电源均内置了一个支持 Zero RPM 安静模式的 ARGB 风扇，且兼容雷蛇 Chroma RGB 幻彩灯效，售价暂时未知。

雷蛇 Hanbo 冰尺幻彩版一体式水冷散热器：目前该款水冷拥有 ARGB 灯效版本，采用一体式设计，由雷蛇和 Aestek 共同设计打造，可谓 CPU 提供高效的散热表现，有 240mm 和 360mm 两种规格。内部水路通过优化设计，可为用户提供安静高效的使用体验。该冷头所搭载的 ARGB 灯效支持用户自定义灯光效果，且兼容雷蛇 Chroma RGB 幻彩灯效，售价方面暂时未知。

雷蛇 PWM PC 风扇控制器：该款控制器最多可为 8 个风扇提供电压和 PWM 控制功能。该产品可通过雷蛇雷云软件自定义风扇转速曲线，使用户自由控制风扇的转速，也可使用自适应功能让电脑风扇根据系统温度自动调整风速，售价方面为 49.99 美元（约合人民币 318 元）。

IT之家了解到，目前已经公布售价的产品均可在雷蛇北美官网商城上进行预购，发售时间暂时未知。