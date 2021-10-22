iPod 之父：元宇宙没前途，苹果未来十年将推出新重磅硬件

北京时间 10 月 22 日消息，“iPod 之父”、苹果前高管托尼・法德尔 (Tony Fadell) 在接受采访时称，他认为未来十年苹果会进军另外一个重大新硬件类别，但可能不会是两个。法德尔曾帮助苹果开发了 iPod 和 iPhone。

图注：法德尔

根据媒体的报道，苹果一直在开发汽车技术和增强现实 (AR) 眼镜，这使得外界推测其中的一个类别可能就是苹果的“下一个重磅产品”。法德尔在接受采访时对于这些是否会成为苹果下一个突破存在异议，但是他也认为苹果将会尝试推出一个重磅硬件产品。

“你会看到更多像 AirPods 这样的配件和这种类型的产品。”法德尔称。他认为，苹果还有大量空间来加强现有产品线。“正因为你想看到新的硬件平台或者新生事物，所以那不是你唯一可以创新的地方。你可以在各种软件和服务领域创新。”他表示。

不看好元宇宙

法德尔不太看好的一个领域就是“元宇宙”。元宇宙是一个被 Facebook CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 吹捧的概念，指的是能够让人们工作、游戏以及运动的一个虚拟现实 (VR) 世界。

“我在 1988 年开发 VR 眼镜的时候就听说过元宇宙，”法德尔回忆道，他目前担任风投公司 Future Shape 投资总监，“我依旧怀疑它会火爆起来。我认为它会在企业和工业界受到追捧，但是要想打动消费者，获得那种让他们想一直处于这种环境中的情感，很难。”

他还警告称，技术会带来意外后果，包括他曾协助开创的智能机领域。他把智能机称之为“保存所有我们在社交媒体上看到的反乌托邦内容的冰箱”。法德尔表示，自我调整是科技高管的责任所在，不要指望政府会做这件事。他举例称，苹果前 CEO 史蒂夫・乔布斯 (Steve Jobs) 就曾决定拒绝在 iTunes 商店上销售色情内容，尽管有人说这种类型的内容将十分受欢迎，很赚钱。

“乔布斯站起来说，‘这难道就是那种我们想要生活的社会吗？我们希望我们的孩子把它当产品用吗？’”法德尔表示，“这需要管理层和董事会确保他们能够自我调整。”

法德尔还是智能恒温器创业公司 Nest Labs 联合创始人，前 CEO。2004 年，谷歌收购了 Nest Labs。

即便他拥有智能设备行业的背景，但是他也认为技术开发者应该有所为，有所不为。“你必须得好好想想你要做什么，少即是多，”他表示，“他们已经尝试过了微波炉，钟表，需要保持专注，认为‘这些是真正重要的事情’。”