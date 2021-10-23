苹果 M1 Max 芯片 Adobe Premiere 跑分出炉：性能接近 R9-5950X

IT之家 10 月 23 日消息，苹果 M1 Pro、M1 Max 芯片已经正式发布，搭载于最新的 MacBook Pro 14/16 笔记本。M1 Max 芯片集成有 10 核 CPU、32 核 GPU，共计 570 亿个晶体管，内存带宽达到 400GB/s，最高可配备 64GB LPDDR5 内存，CPU 与 GPU 可共用。

根据外媒 TomsHardware 消息，这款芯片运行 Adobe Premiere Pro 的跑分成绩正式曝光，展现了强大的性能。

测试使用的是 Premiere Pro 15.4.1 版中的“PugetBench”工具，能够从多个方面评估 CPU、GPU 以及专用媒体引擎的性能。综合性能方面，M1 Max 标准得分 1168 分，高于 M1 芯片的 467 分，超过了 i9-11900H，同时接近英特尔 i9-11900K、AMD R9-5950X。这一测试综合考察处理器、GPU 的实际性能，接近真实的工作负载状况。

在内容回放方面，苹果 M1 Max 获得了 161 分的成绩，为全场最高，超过 i9-11900K 的 144.8 分。Standard Live Playback 分数，M1 Max 得分高达 219.7 分，超过 i9-11900K 的 187.2 分。

苹果 M1 Max 芯片的显卡共具有 4096 个流处理器，相比之下英伟达 RTX 3060 移动版显卡拥有 3840 个流处理器、RTX 3080 移动版拥有 6144 个。在特效分数方面，M1 Max 获得了 68.6 分，RTX 3060 获得 63.1 分，RTX 3080 获得 68.4 分。值得注意的是，英伟达 RTX 3080 Ti 桌面显卡在这个项目获得了 111.3 分。

▲ 图片来自 TomsHardware

IT之家获悉，在导出性能“Export”方面，苹果 M1 Max 明显落后于 i7-11800H 移动处理器，以及英特尔、AMD 的桌面处理器。外媒表示，导出测试不仅考察 CPU，众多特效的处理同样依赖 GPU，因此这款芯片的成绩不及搭载 RTX 30 系独立显卡的电脑。

苹果 M1 Max 芯片在 Premiere 软件的性能十分优秀，在综合测试项目中超过了搭载英特尔 i9-11900H 处理器、英伟达 RTX 3080 移动显卡的笔记本，但是在 GPU 性能方面不及 RTX 3060 以上的型号。苹果 M1 Pro/Max 最强大的特性在于，提供超越 Windows 游戏笔记本性能的同时，功耗大幅降低。此外，其内置的媒体处理引擎、ProRes 专业视频编解码器，还能够为视频编辑提供加速。