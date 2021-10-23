苹果确认刷 Apple Card 消费返现 6% 是错误，将向受影响用户发放积分补偿

IT之家 10 月 23 日消息，据 9to5 Mac 报道，经过一天多的用户困惑，苹果公司正式确认，使用 Apple Card 购买苹果产品，只能享受 3% 的每日现金返还奖励。此前，许多 Apple Card 用户发现，昨天的苹果消费显示为 6% 的每日返还现金。

在给 Apple Card 用户的电子邮件中，苹果确认了这一错误，但补充说，它将为受影响的用户兑现 6% 的每日现金奖励。

“你可能已经注意到，最近的一次苹果购物有资格获得 6% 的每日现金，而不是标准的 3% 的每日现金。 这是一个系统问题造成的错误，但是，除了你已经收到的 3% 的每日现金外，我们将为你提供一次性的额外 3% 的每日现金返还--该次购物的每日现金总额为 6%。 你会看到一次性积分在钱包应用程序中以余额调整的形式出现。这也会出现在你 10 月份的月结单上。 作为提醒，今后在苹果公司的消费有资格获得无限的 3% 每日现金。如果你有任何问题，请联系 Apple Card 专家。”

苹果公司在这个问题上的沉默，以及该公司之前在两个不同场合提供合法的 6% 每日现金红利的事实，进一步扩大了这种混乱。尽管如此，这一次似乎只是一个错误。

IT之家获悉，Apple Card 每日现金在每天结束时发放，并通过你的 Apple Cash 卡直接出现在 iPhone 的钱包应用程序中。然后，你可以将这些钱转到银行，将其应用于你的 Apple Card 余额，使用 Apple Pay 消费，或用它来资助与朋友和家人的 Apple Cash 交易。