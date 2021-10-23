前高管回忆苹果 iPod 诞生：从开发到乔布斯发布只有 5 个月，连续一周 7 天工作

IT之家 10 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，在苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯于 2001 年 10 月 23 日发布初代 iPod 的 20 周年纪念日的前一天，苹果公司 iPod 团队的前高级副总裁 Tony Fadell 在接受采访时回顾了他在创造该设备中的作用。

Tony Fadell 说，苹果的任务是在 2001 年圣诞节前推出 iPod。令人印象深刻的是，他说是在 2001 年 5 月“真正开始”开发该设备的，离乔布斯推出该设备只有五个月...... 这是不间断的，一周工作七天。”

据 Tony Fadell 说，当乔布斯在其前 Infinite Loop 总部举行的小型新闻发布会上公布 iPod 时，该设备还没有完全完成。IT之家获悉，尽管如此，乔布斯还是向在场的媒体发放了这个早期版本的设备，同时还发放了 20 张 CD，其中包含预装在设备上的音乐。

Tony Fadell 补充说，到 2005 年，苹果开始关注手机市场。正如他在过去几年的采访中所分享的那样，Tony Fadell 的团队做了一个带有虚拟点击轮的全屏 iPod 原型，并补充说 Mac 团队单独设计了“乒乓球桌大小的巨大电容式触摸屏”。苹果最终在 2007 年推出了带有多点触摸显示屏的 iPhone 智能手机。