特斯拉被破防：荷兰一实验室宣布已经破解其驾驶数据存储系统

北京时间 10 月 22 日消息，荷兰政府的法医实验室周四 （当地时间 10 月 21 日）表示，其已经破译了电动汽车制造商特斯拉公司防守严密的驾驶数据存储系统，该实验室由此获得了大量或可用于调查严重车祸事故的信息。

众所周知，特斯拉汽车能够存储发生车祸时的相关数据，但荷兰司法鉴定研究所（NFI）表示其在上述特斯拉的数据系统中发现了远超调查人员之前发现的更多数据。该研究所表示，他们所破译的数据显示，特斯拉汽车存储了 Autopilot 在运行时的信息。车辆同时还记录了车速、加速踏板位置、方向盘角度以及刹车使用的相关数据。依据车辆使用方式，这些数据存储时限能够超过一年。荷兰司法鉴定研究所数字调查员 Francis Hoogendijk 在一份声明中表示：“特斯拉汽车所存储 数据中的信息可以帮助司法调查人员和交通事故分析师，对致命或致伤的交通事故展开犯罪调查。”

目前，特斯拉方面未能立即回应置评要求。

荷兰司法鉴定研究所表示其初衷并非是从特斯拉那里获取数据，其对特斯拉汽车中的数据日志实施“反工程”操作，这一过程可以对软件进行解构以释放更多信息，由此使得调查人员能够更客观的对车祸事件展开调查。