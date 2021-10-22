1199 元，森海塞尔 CX PLUS 真无线耳机发布：主动降噪/蓝牙 5.2

IT之家 10 月 22 日消息，今日森海塞尔正式发布了 CX PLUS 真无线耳机。该产品采用入耳式设计，具有主动降噪功能，支持蓝牙 5.2 技术。耳机提供黑色、白色两种，搭载三颗麦克风，面板支持触控操作。

音质方面，森海塞尔 CX PLUS 内置 TrueResponse 换能器，实现 5Hz 超低频，高频延伸达 21kHz。产品支持使用 App 自定义音效。

耳机的主动降噪功能，同时支持透明聆听功能（通透模式）通话时，波束成形双麦克风可以精准拾音，并减弱背景噪声。

IT之家了解到，森海塞尔 CX Plus 真无线耳机兼容蓝牙 5.2 技术，支持 SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive 编解码技术，实现高音质、50ms 低延迟。此外，耳机结合支持高通骁龙畅听技术的智能手机，还可以播放高达 96kHz/24-bit 的高解析音频。

IT之家获悉，森海塞尔 CX Plus 耳机本体续航时间 8 小时，结合充电盒续航时间为 24 小时。耳机支持快充，充电 10 分钟可续航 1 小时。

该产品目前已经开启定金预售，价格为 1199 元，将于 10 月 31 日晚 8 点支付尾款。