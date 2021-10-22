艾利和发布 A&norma SR25MkII 音乐播放器：新增 4.4mm 接口，双 DAC

IT之家 10 月 22 日消息，今日韩国艾利和旗下的 Astell&Kern，宣布推出 SR25 播放器第二代产品：A&norma SR25MkII。这款 HiFi 播放器依旧沿用了此前的三维棱角立体造型，以及倾斜屏幕，采用了更紧凑的结构设计，和全新的键位布局，大幅提升了单手操作的便利性。

配置方面，SR25MkII 继续沿用两颗 Cirrus Logic CS43198 解码芯片，双 DAC 架构能够实现平衡输出。产品相比上一代拥有更加优化的电路，以及全新的镀银屏蔽层，提高音频表现。具体来看，声音的动态范围、低音响应以及声场均有提升。

上一代 A&norma SR25 播放器提供 64GB、128GB 可选，售价 5188 元起。第二代播放器在顶部新增了一个 4.4mm 平衡插口，进一步提高适配性。由于艾利和是最早采用并推广 2.5mm 平衡插口的厂商，因此在播放器中加入 4.4mm 平衡口，意味着产品的适用性将会更广，从而满足更多约用户群体的需求。

A&norma SR25 MKII 主要升级项目：

全新音量轮设计及更适合单手操作的键位布局；

增加 4.4mm 五极平衡耳机输出端口；

采用全新一代镀银屏蔽层，提升抗电磁干扰能力；

增加 Replay Gain 功能，实现更好聆听感受；

增加 AK File Drop 文件拖放功能，便于文件无线传输；

增加 BT Sink 功能，简化随身听与外部蓝牙设备的连接。

IT之家了解到，官方暂时未公布新款播放器的零售价，产品预计将于近期在国内发售。