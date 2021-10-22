雷蛇风行 RGB N95 空气净化面罩发布，将与沛纳海联名推出环保材料手表

IT之家 10 月 22 日消息，今日雷蛇正式发布了 Razer Zephyr 风行 RGB 空气净化面罩，该产品在今年早些时候已经曝光，带有双进气风扇，面罩正面透明，且具有 RGB 灯光。

这款面罩是在新冠疫情的背景下研发的，目的是保证用户的安全，提供 N95 级别的过滤能力，同时主动风扇可以帮助用户顺畅呼吸。

雷蛇风行 RGB 空气净化面罩带有 N95 级别过滤片，风扇速度 4200RPM、6200RPM 两档可调。为了保证佩戴的严密以及舒适度，面罩采用柔软的硅胶密封圈，双头带设计。面罩正面采用透明树脂材质，便于让他人清晰看到表情。此外，内部还有防雾涂层，提高美观度。

产品内部、换气口处均有着 RGB 灯光效果，提供 Razer Chroma RGB 幻彩灯效。

价格方面，这款产品单独售价 99.99 美元（约 638.94 元人民币），包含三组过滤片，能够使用 9 天。用户可以后续以 29.99 美元（约 192 元人民币）的价格购买 10 套过滤片。雷蛇还提供包含 33 套过滤片的套装，售价 149.99 美元（约 958.44 元人民币）。

IT之家还了解到，雷蛇还宣布将联合意大利手表品牌沛纳海（Panerai），一款使用环保材料制成的限量版联合品牌手表，目的是加强海洋知识的宣传。产品将于 2022 年上市。