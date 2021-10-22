开罗游戏称“中国代理严重侵权”后续：雷霆宣布接手代理，TapTap 下架所有识君版游戏

IT之家 10 月 22 日消息，日本经典像素风手机经营游戏开发商 —— 开罗游戏近日在 TapTap 发布“【日本开罗社】开罗游戏代理事件告玩家书”，表示签约的中国地区代理公司识君软件严重违约、侵权，独吞运营收益且利用游戏代码制作山寨游戏等。

今日，关于这场代理风波的最新进展出来了。

雷霆游戏宣布代理开罗游戏，10 月 28 日起，《夏日水上乐园物语》、《冒险村物语》和《像素牧场物语》即将在 TapTap 上架。

TapTap 也发布公告，今日开罗游戏正式宣布国内代理变更为雷霆游戏，TapTap 将对所有识君版开罗游戏将进行下架处理，并由雷霆游戏重新开启游戏预约。

此前已付费购买识君版开罗游戏的 TapTap 用户，未将游戏删除仍可正常游玩。如果付费游戏无法正常下载或运行、或对于识君版开罗游戏有退款需求，TapTap 为此准备了绿色售后通道，将于 10 月 22 日 12:00 开放服务。

（注：绿色售后通道开放时期为此公告发布起一个月内，11 月 22 日 18:00 时，绿色售后通道将正式关闭。）

识君版开罗游戏的售卖收入，TapTap 一直以定期结算的方式，将购买款结算给识君（9 月和 10 月的结算财务流程尚在流转中）。此次绿色通道退款，将全部先由 TapTap 垫付，后续再与识君协商解决。

针对 TapTap 平台上有版权争议的开罗游戏，在收到版权方开罗的正式文件之前，TapTap 将统一给到“争议游戏”标识，并解除“开罗游戏”的开发者信息。关于争议游戏，识君方已主动要求下架处理，6 款争议游戏均已关闭下载，站内状态显示为“已停服”。TapTap 也将持续关注，配合版权所有者维权。

IT之家了解到，开罗游戏是日本的智能手机游戏开发及发行公司，旗下代表作有《游戏发展国》《漫画奥之细道》《书店故事》《游戏开发物语》《冒险迷宫村》等。