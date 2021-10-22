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华为官宣：首款鸿蒙 HarmonyOS 座舱汽车年底发布

2021/10/22 14:58:37 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 22 日消息，华为开发者大会 HDC2021 今日开始举办，官方透露鸿蒙 HarmonyOS 成为史上发展最快的终端操作系统，设备总数超 1.5 亿。

华为宣布，首款鸿蒙 HarmonyOS 座舱汽车将于年底发布

官方表示，智能汽车新四化最重要的是智能化和网联化，HarmonyOS 将让汽车的智能达到新的高度。

华为常务董事、消费者业务 CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在演讲中透露，预计今年年底或明年年初，小康赛力斯发布的新一代豪华中型 SUV 将搭载基于 HarmonyOS 的智能座舱。华为希望通过鸿蒙系统让智能座舱的用户体验超过全球范围内的其他厂商。

IT之家了解到，此前华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军透露，HarmonyOS-A 智能座舱操作系统是目前唯一一个开放的座舱系统，并将在今年开始装车。

此外，基于 HarmonyOS 车机系统，华为已经与 80 多家软硬件伙伴们展开深度合作。努力改变当前座舱系统硬件固化、应用少、升级慢的局面，联合定义硬件接口，做到硬件即插即用、可替换升级、多样化硬件之间互联互通，并通过 API 接口开放给应用，快速开发全场景覆盖、多设备协同的座舱系统，为消费者提供个性化、智能化、多样化的服务体验。

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关键词：HarmonyOS鸿蒙 座舱华为 车机

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