特斯拉柏林工厂将再次接受公众质询，11 月投产似乎已无望

10 月 22 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，德国环境部表示，将再次启动在线公众咨询，以便让当地公民表达对特斯拉柏林工厂的反对意见，这一程序将从 11 月 2 日开始，一直持续到 11 月 22 日。

柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

该工厂位于 GVZ Berlin-Ost Freienbrink 工业园区附近，从去年开始建设。该工厂原本计划于 2021 年 7 月投产，但由于环境阻力和审查程序，该工厂的施工多次暂停，从而导致投产时间延迟。目前，特斯拉已经将柏林超级工厂投入运营的时间推迟到 2021 年底。

10 月 9 日，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在参观柏林超级工厂时表示，该工厂计划 11 月份或 12 月份开始生产 Model Y，并且希望能在 12 月份开始向客户交付汽车。但这似乎越来越不可能，因为政府需要评估公民们最新提交的反对意见，然后决定是否批准。

声明称，本轮公众咨询程序只向那些在前几轮公众咨询中表达过反对意见，但对特斯拉或环保部的回复感到不满意的人开放。

目前，特斯拉柏林超级工厂还没有获得最终批准。今年 8 月中旬，马斯克在访问柏林超级工厂期间表示，他希望该工厂能在今年 10 月的某个时候获得最终批准。当它最终开放时，该工厂预计每年生产 50 万辆电动汽车。

本月，特斯拉公布了其柏林超级工厂的首个目标，即每隔 45 秒就能生产一辆 Model Y 车身。外媒称，如果特斯拉最初的目标是每 45 秒生产一辆车身，那么柏林超级工厂的年产量可能会高于 50 万辆。