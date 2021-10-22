华为 Mate 20、nova 6 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新：图库新增支持人像聚类万能卡片等

IT之家 10 月 22 日消息，感谢IT之家网友 @初雨滋 和 @愛_不簡單 的线索投递，华为 Mate20 和华为 nova 6 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新。

华为 Mate20 的更新日志显示，本次更新服务中心新增场景化服务组合，同类服务可一键获取等。

华为 Mate20 更新日志

【服务中心】

在服务中心（从屏幕左或石下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

华为 nova 6 更新包 1

通过本次更新服务中心将新增场景化服务组合，同类服务一键获取：图库新增支持人像聚类万能卡片，推荐您更新体验。

华为 nova 6 更新包 2

本次更新优化了备忘录、万能卡片和系统功耗等方面的使用体验，同时移除了快捷面板中的 5G 开关快捷方式（5G 开关位置：设置 > 移动双络 > 移动数据），推荐您进行更新。

IT之家了解到，在正在举行的华为开发者大会 2021（Together）主题演讲上，华为常务董事、消费者业务 CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东宣布，HarmonyOS 设备数量超 1.5 亿，成为史上发展最快的终端操作系统。