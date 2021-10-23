特斯拉中国研发中心建成，16 万元车型或年底测试

10 月 23 日消息，外媒 Insideevs 报道，近期特斯拉在中国设立的设计研发中心已经建成，中心正在研发一款纯电动车。这款新车起售价约为 2.5 万美元（约合 16.9 万人民币），其主要竞争对手将会是大众 ID.3，日产 Leaf，已及价格更低的欧宝 Corsa E 和雷诺 Zoe。

特斯拉此举旨在进军 10~20 万元的价格市场。新款车除了将在中国设计研发中心进行设计外，主要目标市场也是中国。外媒 Insideevs 报道，特斯拉正在中国布局这款车的供应链。有消息显示，特斯拉会在 2021 年底对这款车进行测试。

特斯拉先在中国建厂，后又成立研发中心。特斯拉上海工厂已经成为特斯拉重要的整车工厂 。随着供应链的逐步完善，以及为中国市场研发性价比更高的车型，特斯拉的市场竞争力将进一步提升，也许还会推动整个汽车市场的电动化进程。

一、新款车采用掀背设计 渲染图未来感十足

从外媒 Kolesa 发布的现实渲染图来看，这款入门级的新车前脸沿用了特斯拉家族式的前脸造型，尾部采用掀背设计，四门设计保证了实用性。外媒表示，新款车车身尺寸比 Model 3 要小，但性能和智能化强大，续航能力不俗。此前，特斯拉曾发布了一张该车型的渲染图，目前该图已被转换为一张更现实的渲染图。

▲ 特斯拉发布的新车渲染图

▲ Kolesa 发布的现实版渲染图

外媒表示，这款车上市后将与大众 ID.3 和日产 Leaf 竞争，车身将搭载一块较小的动力电池包，但容量未知。基础版车型续航里程约为 400 公里，有望在 2023 年发布。

2020 年 9 月 23 日，马斯克在特斯拉电池日活动上宣布，特斯拉将新推出一款 2.5 万美元（约合 16.9 万元人民币）的入门级纯电动车，比现售特斯拉入门级车型 Model 3 标准续航升级版的补贴后售价还要低 1.3 万美元（约合 8.8 万元人民币）左右，目前这款车型的名称还没有确定。

二、“中国制造”到“中国设计”特斯拉中国设计研发中心建成

特斯拉一直希望扩大中国市场，早在 2020 年 1 月 15 日，特斯拉的一条新浪微博显示，为了实现由“中国制造”向“中国设计”的转变，特斯拉决定做一件很 Cool 的事，在中国设立设计研发中心，并向全国优秀的设计师，创意人才发出邀请。此消息应该是初次公布建立中国研发中心的计划。

▲ 特斯拉官方微博

今年 4 月 8 日，特斯拉官方的一条微博透露了中心的建设进度，微博显示特斯拉表示其中国设计中心现在虚位以待！

▲ 特斯拉官方微博

今年 8 月，特斯拉再次发布了人才招聘通知，为设计中心招募工程师和设计师。由此可见，当时，研发中心的建设可能已接近尾声。

10 月 20 日，特斯拉在其财报会议上证实，上海设计研发中心已经建成，此特设计研发中心将为中国消费者打造一款全新车型。

结语：新车发布后将加速全球电动化进程

外媒预测，这款价格低廉的汽车进入市场后，依托于特斯拉本身的智能技术，这款车会凭借较高的性能以及极具未来感造型迅速夺取其他燃油汽车在市场上的份额，从而有利于全球电动化进程的推进。

10 月 14 日，特斯拉官方微博表示，其在中国建立了日渐完整的新能源汽车供应，有 90% 以上的零部件都在中国生产，特斯拉上海工厂员工超 99.9% 都是中国人。中国也是特斯拉在美国之外首个拥有本土制造产品的市场。

▲ 特斯拉官方微博

今年第三季度，中国成为特斯拉全球范围内重要的出口中心。在中国，特斯拉还设立了科技创新中心、研发中心和数据中心。这些举措都反映出特斯拉扩大中国市场的决心。