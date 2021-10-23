T1 零封 HLE，率先晋级《英雄联盟》S11 四强

IT之家 10 月 23 日消息，在昨晚进行的《英雄联盟》S11 八进四比赛中，T1 3:0 HLE，成为第一支晋级 S11 四强的队伍。

第一局比赛，HLE 在阵容拥有进攻压力的情况下在前期并没有给到对手任何压力，反而被 T1 拿下峡谷先锋导致节奏尽失。中期几波团战也以 HLE 失利告终，随着时间进行 T1 优势越来愈大，T1 连续拿下两条大龙后，在 33 分钟推掉 HLE 水晶。

第一局的 MVP 给到线上完美压制佐伊团战发挥完美的 T1.Faker（发条）。

第二局，本局与上把如出一辙，不过节奏更快。T1 再次在第一个峡谷先锋处取得优势，打出 0 换 2 并拿下峡谷先锋。之后比赛完全进入 T1 节奏，HLE 不断被抓到机会。T1 连续拿下两条大龙后一波结束比赛。

MVP 给到 1/0/12 打出完美控制和保护的 T1.Keria（布隆）。

第三局，HLE 本局在对线期有所稳住，并顺利拿下第一个峡谷先锋。但之后的运营却有失水准，被 T1 转线拉开经济差距，16 分钟野区团战 T1 打出 0 换 4 将局势稳定。22 分钟 T1 拿下大龙并团灭 HLE 奠定胜局。T1 稳扎稳打，最终在 29 分钟结束比赛。

MVP 给到 7/0/8 打出完美控制输出爆炸的 T1.Gumayusi（厄斐琉斯）。

IT之家了解到，根据赛程安排，明日 20 点，将由 RNG 对阵 EDG，产生第二个晋级四强的名额。