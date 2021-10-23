国外电商曝光部分英特尔 12 代处理器规格及售价，i9-12900K 售价 669.99 美元

IT之家 10 月 23 日消息，根据国外电商 MicroCenter 之前在其网站上公布的信息表示，英特尔 12 代处理器的部分型号售价已经被曝光，目前此网站上的信息已经被撤下。

之前该页面曾显示英特尔 12 代处理的部分规格和售价，其中 i9-12900K 的价格和规格由 Twitter 用户 @VampsLeaks 发现并发到了网上。

从曝光规格中可以看到目前已知的信息为，i9-12900K 处理器默频 3.2GHz，最大睿频 5.2GHz，由 16 颗核心构成，支持英特尔 LGA1700 接口。三级缓存 30MB，TDP 为 125W，传输带宽为 64-Bit，搭载自家 UHD 770 核心显卡。内存方面默认支持 DDR4-3200 和 DDR5-4800 两种规格，且处理器支持 PCIe 5.0，售价为 669.99 美元（约合人民币 4227 元）。随后 Twitter 用户 @momomo_us 在 Twitter 上对此事进行了跟进，曝光 i7-12700K 的售价为 469.99 美元（约合人民币 3000 元），但并没公布其参数。

IT之家了解到，暂时不能完全确定这个售价是否是最终的零售价格，因为据传几天前有一位用户刚以更低的价格买到了 i9-12900K。有趣的是，该两款处理器的现在曝光的售价都比其前任产品的价格要贵。其中 i7-12700K 比以前的型号贵 130 美元（约合人民币 829 元），i9-12900K 则要贵出 170 美元（约合人民币 1085 元）。

英特尔将于 10 月 28 日 0 点发布第 12 代酷睿 Alder Lake-S 桌面处理器，并于 11 月 4 日开售，届时将发布包含 K 系列和 KF 系列的处理器，并会和主板厂商一同发布支持第 12 代酷睿处理器的 Z690 主板。