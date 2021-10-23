助力英特尔 12 代处理器：华硕多款 Z690 主板配置曝光

IT之家 10 月 23 日消息，国外媒体 Videocardz 曝光了华硕将要上市 Z690 系列主板的众多参数，这些主板将于 10 月 28 日 0 点与英特尔最新的第 12 代处理器一起对外发布。

IT之家了解到，此次一共曝光了 5 款华硕 ROG Strix 系列主板，包括 Z690-A、Z690-F、Z690-E、Z690-G（mATX）和 ROG Maximus Z690 Glacial Extreme。

华硕 ROG Strix Z690-A：华硕 ROG Strix Z690-A 将是华硕 Strix 系列的入门级主板，整块主板以白色散热装甲和青色 RGB 灯作为外观特色。该主板支持 DDR4 内存，这对于那些不想购买 DDR5 内存的用户来说非常有吸引力。主板背部 I/O 接口拥有 8 个 USB Type-A 和 2 个 USB Type-C 接口，一个以太网接口、WiFi 天线连接口、DP 和 HDMI 视频输出接口和 5 个音频插孔。从 M.2 散热马甲的数量来看，该主板支持最多四块 M.2 固态硬盘，其中底部的 M.2 固态硬盘散热器最大，可以同时容纳两块固态硬盘。主板上还有两个 PCIe x 16 插槽，以及一个 PCIe x 1 插槽。据推测，顶部的 PCIe 插槽支持 PCIe 5.0，而底部和中间的插槽应该只支持 PCIe 4.0 或 PCIe 3.0。

华硕 ROG Strix Z690-F：华硕 ROG Strix Z690-F 应该会是华硕 Strix 系列中的中端产品。然而根据图片，暂时无法看出 Z690-F 和 Z690-A 在接口拓展能力上有任何区别，Z690-F 似乎就是 Z690-A 的全黑色版本。

华硕 ROG Strix Z690-E：华硕 ROG Strix Z690-E 和 Z690-A、Z690-F 相比都有明显的升级，主板 I/O 接口部分拥有八个 USB Type-A 和两个 USB Type-C 接口。华硕还设法在主板上提供了第三个 PCIe x 16 的插槽。而从 VRM 旁边的电容数量来看，Z690-E 似乎搭载一套较强的电力传输系统，这将会是英特尔第 12 代处理器超频的优秀选择。

华硕 ROG Strix Z690-G：这一代最有看点的应该是 mATX 主板的加入，华硕命名为 Rog Strix Z690-G。自英特尔 400 系列芯片组以后，目前还没有 mATX 的 Strix 系列主板，这对想要组装小机箱的消费者来说无疑多了一个选择。该主板以 Z690-F 为基础，两者具有完全相同的背面 I/O 接口布局，包括 8 个 USB Type-A 和 2 个 USB-Type-C 接口，以及一个音频接口、一个以太网接口、WiFi 连接接口、DP 和 HDMI 视频输出接口，有两个 PCIe x 16 插槽和一个 PCIe x 1 插槽。由于该主板定位的原因，M.2.固态硬盘插槽只有 2 个。

华硕 ROG Maximus Z690 Extreme Glacial：最后，是华硕 ROG 全新的 Maximus Z690 Extreme Glacial。这块主板将会是华硕的旗舰主板之一，在整个 CPU 和 VRM 区域都将覆盖水冷装置，此设计将是英特尔 12 代处理器超频的最佳选择。