鸿蒙 HarmonyOS 驱动，华为全屋智能战略再升级：目标 5 年 500 万套

IT之家 10 月 23 日消息，华为开发者大会 2021（Together）如期在东莞松山湖举行，华为消费者 BG 首席战略官邵洋带来了华为全屋智能的重磅战略发布 —— 在 HarmonyOS 的驱动下，1+2+N 全屋智能解决方案再升级，重塑未来家空间；通过 2D、2B、2C 三大路径，协同各方伙伴共创未来家，不断提升全屋智能场景体验，加速数字化家庭进程，为行业发展注入新动能。

华为消费者 BG 首席战略官邵洋表示：“华为全屋智能，我们的目标是携手行业合作伙伴，实现 5 年 500 万套，做空间智能化的领导者。”

HarmonyOS 驱动全屋智能战略再升级 真正的全屋智能体验更近一步

未来空间正在从物理空间向智能空间、单品智能向生态系统智能、单一场景向全屋场景转型，智慧化、生态化、全屋化，将成为未来家的发展方向。华为全屋智能以 HarmonyOS 为基石推进升级 1+2+N 解决方案，进一步提升家的智慧体验。

其中，“1”升级为集连接、计算、存储和智能服务于一体的全新智能主机，就像一个智慧大脑，拥有高集成、稳定连接、安全、主动智能等突出优势，让全屋运转井然有序。智能主机的升级点具体表现为：实现有线（PLC）无线（Wi-Fi）一体化、窄带宽带一体化，电信级稳定性可高达 99.99%，稳定畅连；算力可实现 K 级、兆级到百兆级按需扩展，快速响应；采用本地化存储，端到端加密，更好地保护家庭数字资产；除此以外，还支持断网可控、本地场景联动等本地化智能服务。

“2”升级为一套空间的交互硬件和一个交互软件，消费者可以随时随地、高效管理家里的设备，提高对生活的掌控感。交互硬件为即将面世的系列中控屏，有 10 寸、6 寸、4 寸等多种尺寸，可以安装在桌上、墙上等不同位置。用户可以根据不同的空间、不同的信息呈现密度需求，灵活选择中控屏的尺寸与位置；交互软件智慧生活 App 也带来了全新升级，可以基于用户所在空间位置提供不同的信息内容。例如，在玄关的位置，App 界面将显示全屋状态信息、全屋场景、全屋子系统及物业/地产服务入口等内容；进入到单个房间以后，会更加聚焦呈现该房间的信息，最大化实现精准控制；到了屋外，则将快速切换到全屋整体信息与空间系统及设备。分层分级的内容呈现，有效减少了冗余信息，提高消费者对家的管控效率。

升级后的“N”代表子系统，科学分类的子系统构筑了丰富的使用场景，进一步提升用户体验。子系统可以细分为 6 个空间子系统和 4 个全屋子系统，其中，空间子系统与房间定位强相关，包括照明、遮阳、影音、冷暖新风、家具家私、家电系统；全屋子系统的功能则不受空间限制，包括网络、安全、用水、能耗。

据华为介绍，过去 5 年间，华为已经与 1800 + 行业伙伴，合作了 4000 + 智能单品，共同构建了繁荣的硬件生态。华为全屋智能基于丰富的鸿蒙智联生态，将不同单品归到不同的子系统中，并清晰定义了同一系统同类产品的标准 Profile 集，接入同一子系统中的产品，勾选不同的 Profile，可以生成相对应的卡片，从而在全屋生态中保持体验一致，消费者可一键控制。

在智能中控屏和智慧生活 App 中，消费者还能创建、选择不同场景，如睡眠场景、观影场景、会客场景等。一屏操作、无需跳转，即可实现一系列产品和服务的联动组合，让复杂的任务变得简单高效。未来，华为还将持续基于用户调研、人因分析等推出更多科学场景。

华为用三把钥匙打开未来家大门 全面加速全屋智能商业化

2D 使能，重塑开发经验。HUAWEI HiLink 全面升级到鸿蒙智联，通过鸿蒙智联生态赋能认证体系，帮助更多开发者将单品融入全屋体验，放大商业成功。此外，华为全屋智能还为产品伙伴提供全生命周期服务平台，大大提高开发效率，让开发周期缩短至 2 周。

2B 打通，放大解决方案价值。在全屋智能趋势下，行业和用户面临方案不成熟、开发周期长、场景体验差等诸多挑战，华为全屋智能通过 OpenLab 打通三⽅的数据、应⽤、控制的开放对接，实现家与社区的⽆缝联动。同时，还全面开放 OpenLab，将华为全屋智能的软件服务、硬件设备、设计美学、场景研究、体验空间、解决方案验证等六大能力赋能合作伙伴，共同探索未来家的最优解。

2C 销售，模式全面覆盖。渠道方面，华为全屋智能已与绿地、融创、中海、万科、华润、金茂、绿城、世茂等多家头部地产商达成战略合作，未来还将为酒店、学校等带来更多全屋智能解决方案；体验方面，华为全屋智能给消费者带来了端到端闭环的全屋体验：消费者可以通过线上预约进店，实际体验 7 个空间、48 种场景，还可以通过 VR/AR 以可视化的方式感受水浸、火灾、报警等场景。全新推出的全屋设计工具，可智能识别每个独特户型，结合大数据和 AI 家装规则，科学生成效果图、VR 全景图、短视频，还可以一键生成报价，精准、高效、透明，所见即所得。工勘安装环节全流程可视化，支持一碰 15s 交房，并且为消费者提供全生命周期的维护权益。

IT之家了解到，华为消费者 BG 首席战略官邵洋还在大会上公布，10 月 30 日前，全国将有 15 家华为全屋智能授权体验店正式开业，覆盖北京、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等 15 个城市，预计将于今年年底完成 50 + 城 50 + 店建设，真正做到一城一门店、一城一样板。未来，华为全屋智能希望做空间智能化的领导者，实现 5 年 500 万套，让更多人住进未来家、住出幸福感。