奎格利：NFT 将是元宇宙的创收模式

北京时间 9 月 13 日消息，据报道，世界资产交易所（Worldwide Asset eXchange）的联合创始人威廉・奎格利（William Quigley）认为，元宇宙将成为一股巨大的经济力量，有望在未来几年给人们的生活带来极大的改变。

元宇宙是互联网虚拟世界的一个愿景，人们可以在其中拥有自己的化身，并与数字资产互动，甚至用增强现实技术与有形物体展开互动。随着区块链技术的演化，这项技术也在快速发展。

奎格利接受彭博社采访时谈到了 NFT、元宇宙等问题。以下为采访摘要：

问：你对 NFT 的增长有何看法？

答：我估计没有多少传统艺术品买家放弃伦勃朗，转而购买 Crypto Punk。从消费品的角度来看，我感兴趣的不是有一件 NFT 卖到 100 万美元，而是 100 件 NFT 每件都卖到了 1 美元。这是一个全新的数字藏品业务。在我看来，这条腿更长，整体市场规模更大。

问：你对元宇宙怎么看？

答：当我们能在现实世界上叠加一个数字层，就会极大地改变商业模式，极大地改变我们彼此之间以及我们与世界的互动方式。

当这种情形发生时，很难想象，也很难高估实际影响。我打赌 NFT 将成为元宇宙的创收模式。

视频游戏行业目前的创收模式是虚拟商品，这个行业的年收入达到 1750 亿美元。我认为元宇宙应该比这个业务的规模大上一个数量级，因为它涉及到一切事情，而不只是游戏。

问：最近有一些 NFT 代币价格飞涨。你对此有何看法？

答：所以有些东西已经渗透了一段时间，但因为某些原因，我始终不能理解，大家的注意力集中在上面，并在突然之间吸引人们蜂拥而至。很多人会这样猜测。

我做这件事情很长时间。要对这样的事情进行基本面分析是非常困难的 —— 因为其实根本没有真正的原因。它成为时代精神的一部分，它令人们兴奋无比，于是迎来了暴涨。