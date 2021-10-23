爆料：苹果明年将推出自 2010 年以来设计变化最大的新 MacBook Air 2022，搭载 M2 芯片

IT之家 10 月 23 日消息，彭博社的记者马克-古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期的 Power On 中表示，预计苹果今年不会再举行活动或发布其他重大产品，同时他将注意力转向明年值得期待的事情。

苹果在 2020 年 11 月举行了一次活动，推出了第一批采用其自研的 M1 芯片的 Mac，古尔曼认为，苹果今年没有什么重大新品要推出了。

古尔曼而是认为，从现在起大约 6 到 8 个月后，苹果将推出一款采用全新设计且搭载苹果自研的 M2 芯片的新 MacBook Air。他认为，即将推出的机型将拥有自 2010 年以来 MacBook Air 设计的最大改变，本周早些时候有传言称，该笔记本将拥有与 24 英寸 iMac 相似的设计，包括显示屏周围的米白色边框和各种颜色选择。

古尔曼还预计，在 2022 年，苹果还将推出配备苹果芯片的更大的 iMac，新的 Mac mini，新的 iPhone SE，以及新的 iPad Pro。

IT之家了解到，苹果在本周发布了采用新设计、搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型之后，其产品线中基于英特尔的 Mac 只剩下针对教育市场的低端 21.5 英寸 iMac、27 英寸 iMac、高端 Mac mini 和 Mac Pro。