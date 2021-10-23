微软 Authenticator 验证器 App 已支持地址和支付自动填充

IT之家 10 月 23 日消息，微软近期宣布，微软 Authenticator 验证器应用普遍支持地址和支付信息的自动填充。

微软 Authenticator 现在允许你在网站或应用上输入地址或支付信息时保存这些信息。此外，你保存的信息将在不同的设备上同步，包括使用微软 Edge 的桌面设备和谷歌 Chrome 的微软自动填表扩展。正如预期的那样，自动填写数据在设备和云端都将被加密。在 iOS 设备上，你需要把同步的信息复制粘贴到你访问的应用程序和网站上。

IT之家获悉，使用 Microsoft Authenticator 验证时，此应用可帮助你登录到帐户。双重验证有助于更安全地使用帐户，因为密码可能会忘记、被盗或泄露。双重验证使用与手机一样的第二个因素，使其他人更难访问你的帐户。可以通过多种方式 Microsoft Authenticator 应用：

双重验证。标准验证方法，其中一个因素是密码。使用用户名和密码登录后，可以批准通知或输入提供的验证码。