武装机器狗公司 CEO：SPUR 不会自主杀人，监管自主杀伤性武器是政府的事

上周在美国陆军协会上亮相了一只背着半自动步枪的机器狗。

这只武装机器狗名叫 SPUR（特殊用途无人步枪系统，Special Purpose Unmaned Rifle），它是第一只搭载了杀伤性武器的机器狗，刚一面世就立刻引起了巨大争议。

杀伤性武器 + 机器人，科幻恐怖片里的东西终究还是要走进现实了吗？

那么这只武装机器狗，会不会也像科幻作品里那样自动锁定目标、自动开枪，成为屠杀机器呢？

最近，IEEE Spectrum 终于采访到了开发武器机器狗的 Ghost Robotics 公司 CEO Jiren Parikh。

机器狗能不能自主杀人？它会不会被滥用成为大规模杀人机器？这只狗到底谁在管怎么管？面对这些公众关心的问题，Jiren Parikh 是怎么回应的呢？

机器狗杀人需要人为操控

问：您能解释一下机器人和搭载武器的自主程度吗？

Jiren Parikh：

将机器人和武器分开操作是问题的关键。

SPUR 既没有自主开火权，也不是人工智能。

武器需要通过人类远程触发射击，这个过程必须有操作人员。

客户最初的要求是创造一个自走三脚架搭载武器，希望通过这种方法来拉开人与武器的距离，实现远程瞄准射击，降低人员所面临的危险。

而机器狗也同样需要操作员远程操作。

因为它需要自主避障和稳定行走的能力，并根据设置好的 GPS 到达指定位置，所以保留了机器狗对环境的感知功能，。

我们无意制造出与武器相关的 AI，也没有要出售可搭载武器机器平台的想法。

操控机器狗的是什么人？他们怎么用？

问：目前谁在使用你们的机器人？

Jiren Parikh：

我们拥有 20 多个政府客户，他们来自美国及其同盟国，这些客户都遵守着非常严格的规则。

向这些机构中的任何一家求证，都能得到我们生产的机器人不是自主武器的结论。

我们的机器人绝大多数被应用于 CBRNE（化学、生物、放射、核和爆炸物检测）、侦察、目标搜索、密闭空间和地下环境检查、测绘、拆弹、无线网络作业、边境安全维护等任务中。

我们同时也允许一些保密机构的客户将软件、无线电和其他有效载荷加装在机器人上使用，这些客户可能是特殊小组、大规模杀伤性武器特种部队和生化核放防御部队以及其他偏远地区的特殊单位等。

我们的宗旨是通过使用机器人来避免人员受到伤害。如果客户必须把武器加在机器人上才能完成工作，我们同样欢迎这种做法。

杀人机器社会化？没腿也不太行

问：和其他已有的武装机器人平台相比，这款机器狗在功能上有哪些不同之处？

Jiren Parikh：

几十年前的导弹也属于带有武器的机器人范畴，但是人们没把它当作机器人来看。后来出现的武装无人机和地面机器人，因为没有腿，所以也没有引起过多讨论。

现在，由于受到科幻电影和社交媒体的影响，腿式机器人在人们印象中开始变得可怕起来了。

基于这个原因，我认为未来五到十年内必须逐步将腿式机器人社会化，让人们习惯它们并理解它们的优势。

问：您是否担心这个问题会在将来被进一步放大，使得人们不太可能接受它们？

Jiren Parikh：

数周或数月的短期时间内，这种情况是有可能存在的，但是如果过个一两年，就一定不会是这样的情况了。我们会像习惯武装无人机一样习惯这些机器人。

如果我们的机器人上安装的是车轮而不是腿，那么没有人会注意。我们需要做的，只是习惯有腿的机器人。

武装机器人只应用于军队

问：应不应该使用武装机器人要如何判定？

Jiren Parikh：

我认为这些机器人在军队中占有重要地位。

军队冒着生命危险保护美国和盟国的人民，我不希望在他们工作需要的情况下，缺少武装机器人。

如果我们的机器人能够挽救任何一个士兵的生命，我认为这都是值得骄傲的事情。

问：如果是警方而不是军队（使用武装机器人）呢？

Jiren Parikh：

我不认为你会看到有警察使用武装机器人。

在其他国家，这或许可能发生，但我相信，在这里不会发生这种情况。

我们国家的军队由一套非常严格的规则进行管理，所以我们应该支持把新技术用在交战中。

监督致命自主武器应该由政客来考虑

问：您如何看待对致命自主武器的监管？

Jiren Parikh：

我们每个人应该做什么事情都处于监管中。这些规定是什么，你能做什么或不能做什么，以及如何部署人工智能，我认为这些都应该由政客和武装部队来决定。

现在的问题只是，世界其他地方是否会遵守对致命自主武器的监督规则。因此我们必须做好准备，保护自己免受侵害。

问：根据您在过去几天中的经历，您会在未来做一些不同的事情吗？

Jiren Parikh：

我们会继续专注于目前正在做的事情。

新技术和武器的使用，要在政府监督下经过大量审议流程，这往往还需要几年的时间。

而我们公司在未来的发展中，将会继续恪守对客户的承诺，满足他们的任何需求，使用他们需要的任何有效载荷，安全地完成他们的工作。