豆瓣宣布开展互联网用户账号运营乱象专项整治行动

IT之家 10 月 23 日消息，昨日晚间，豆瓣发布《关于开展“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”的公告》称，即日起将按照专项整治要求，开展用户账号运营乱象专项整治行动。

专项整治期间，豆瓣将会重点对以下违规账号和行为进行清理，对问题账号从严处置。

一是严禁违法违规账号“转世”。豆瓣将加强账号管理，严厉打击已被关闭的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新出现。

二是处置用户账号名称信息违法违规行为。

坚决处置名称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号；

坚决处置假冒仿冒党政军机关、企事业单位、新闻媒体等组织机构名称、标识以假乱真误导的账号；

坚决处置不具备经济、教育、医疗卫生、司法等领域专业资质仍从事专业领域信息内容生产的账号。

三是全面清理“僵尸”账号、注册行为可疑的账号等各类异常账号。大力打击通过雇佣水军等方式的非自然涨粉行为，包括但不限于发布各类招募写手、招募兼职的信息和行为。

四是严厉打击用户账号的恶意营销行为。

从严处置利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号；

严厉打击传播低俗、庸俗、媚俗内容的账号；

从严处置炒作明星八卦等泛娱乐化信息，引发网民互相攻击的账号；

严厉打击以知识传播名义歪曲解读国家政策，干扰公众认知，“带节奏”操控评论，干扰真实舆论呈现的账号。

五是全面清理租售网络账号的行为。豆瓣将严厉打击并全面清理在网上租售网络账号的行为及相关账号，一经发现从严处罚。

IT之家了解到，国家互联网信息办公室于 10 月 18 日召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”全国视频工作会议，对相关工作进行专题部署。会议指出，账号运营乱象专项整治行动是“清朗”系列专项整治的重要内容，将坚持问题导向和效果导向，对即时通讯、新闻资讯、论坛社区、网络直播、知识问答、生活服务、电子商务、网络视频、网络游戏等各类网站平台账号乱象进行集中整治。